Nagykorú a sárvári Vármeeting

Több ezren vettek részt a város leghangosabb nyári eseményén, a Vármeeting Nemzetközi Motoros és Rockfesztiválon a Nádasdy-várban.

– Nagykorúak lettünk, tizennyolc éves a rendezvény, így egy kicsit megtoldottuk, és négynapos lett az idei fesztivál. A sárvári várbéli hangulatot más motorostalálkozó meg sem közelíti – mondta Králl Csaba főszervező.

Bár egyre szűkösebb a hely, a várfalak melletti zöld területen most is sokan vertek sátrat. A vagyont érő vasparipák mellett ennyi nomádság még kijárt az eltökélt motorosoknak, amit az éjszakai záporok még életszerűbbé tettek. A motorcsodák és a száradó vásznak közötti séta külön élményt adott a fesztiválközönségnek.

Az sem ritka, hogy az éjszakába nyúló koncertek után a bőrszerelésbe bújt – minimum középosztálybeli – párok a város valamelyik többcsillagos hoteljébe andalognak vissza. A majdnem két évtized alatt sokak számára kultikus, nosztalgikus helyszín lett a sárvári rock- és motorosfesztivál. Ráadásul nemcsak a hazai közönség körében népszerű, jöttek angol, francia, német és olasz vendégek is.

A szervezők ez évben nyitottak a fiatalok, a kisebb zenekarok felé is, így lépett fel a Phoenix RT és a Fatal Error zenekar a vármeetingen. A sztárfellépők, a Kowalsky meg a Vega, a Tankcsapda és a Lord mellett először szerepelt a színpadon az Aurora együttes. A közreműködő tizenkét formáció mellett szerephez jutott a Tankcsapda roadjaiból alakult Tortuga zenekar is.

Három év után a szombat kora délutáni streetfighter-bemutatójával tért vissza Herceg Balázs Mókus motorosakrobata. A belvárosi lezárt útszakaszon humoros és lélegzetelállító mutatványait sok százan kísérték figyelemmel. Ezt követően indult a fesztivál egyik fő attrakciója, a felvonulás a már hagyományosnak mondható, negyvenöt kilométeres Sótony–Kám–Ikervár útvonalon. A hétszáz együtt dübörgő kétkerekű között ott voltak a menethez csatlakozó, szívesen látott helyi motorrajongók is.