Nagyon fontos a rendszeres szűrés: vérnyomás, koleszterin

Rendszeres szűréseket tartanak a Gagarin utcai idősek klubjában, Szombathelyen. Az érdeklődők előadásokat is hallgathatnak az egészséges életmódról. De a fiataloknak is fontos lenne, hogy rendszeresen ellen­őrizzék vérnyomásukat, vércukorszintjüket.

Egy pályázat segítségével minden évben nyolc előadást hallgathatnak meg a Gagarin utcai idősek klubjának tagjai az egészségmegőrzéssel kapcsolatban. Ezek az alkalmak változatos témákat dolgoznak fel, a vízfogyasztás fontosságától a gyógynövények hatásain át a mozgás egészségmegőrző szerepéig. Az idén először a természetgyógyászati kezelések, eljárások, fogalmak ismertetése volt terítéken, de előtte a jelenlévők egy általános szűrésen is részt vehettek. A vérnyomásukat, vércukrukat és koleszterinszintjüket is ellenőrizték. A védőnők ezeket az adatokat négyhavonta dokumentálják is, két éven keresztül. Így ha bármilyen eltérés jelentkezik, hamar észreveszik a problémát, és időben orvosi segítséget tudnak kérni.

– Sokan gyógyszereket szednek, de nincs otthon saját eszközük arra, hogy monitorozzák az állapotukat – mondta Szánkovics-Varga Ildikó, a szombathelyi járás egészségfejlesztési irodájának vezetője.

Tanácsokat is adnak az időseknek. A vércukoreredményekhez mérten esetleg étrendbeli változtatásokat javasolnak: akinek magas a vérnyomása, annak felhívják a figyelmét a túlzott koffeinfogyasztás káros hatásaira.

A leggyakoribb probléma azonban az alacsony folyadékbevitel. Idősebb korban előfordul, hogy csökken a szomjúság­érzet, de ez nem jelenti azt, hogy a szervezetnek kevesebb vízre lenne szüksége. Ezeken az alkalmakon hamar „lebukik”, aki nem iszik eleget, a tapasztalt szemek rögtön kiszúrják a vénák állapotából. A mozgásnak ugyancsak nagyon fontos szerepe van az egészségmegőrzésben.

Szánkovics-Varga Ildikó elmondta: szűrésekre már fiatal korban is szükség van, az iroda munkatársai legutóbb például a méhnyakrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Rendszeresen szerveznek patikákban és sok munkahelyen általános egészségfelmérést, aki teheti, vegyen részt ezeken az alkalmakon. A magas vérnyomás nagyon sokakat érint, akár már fiatal korban is. A népesség mintegy 15 százalékának van a határérték, azaz 140/90 fölötti vérnyomása. A magas vérnyomás hosszú távon érrendszeri szövődményeket okozhat. Néma gyilkosnak is hívják, hiszen rendszeres ellen­őrzés nélkül a szövődmények jelentkezéséig rejtve maradhat a betegség.

A magas koleszterinszint a zsíranyagcsere zavarai közé tartozik. A fejlett nyugati országokban a 40 évesnél idősebbek között minden második embernél a normális érték felső határánál magasabb koleszterinszint mérhető. Ez komoly szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet.

A vércukorszintet is rendszeresen ellenőrizni kell: ha túl gyakran, vagy túl hosszú ideig magas az érték, akkor az mindenképpen külön figyelmet igényel. Tartósan magas vércukorszint mellett ugyanis nagyobb a veszélye a szövődmények kialakulásának, az idegek, a vérerek, a szem, a vese károsodásának. Ilyenkor nagyobb a fertőzések kockázata is. Fontos a rendszeres mammográfia, vastagbélszűrés, és a nőknek nőgyógyászhoz is legalább kétévente el kellene menniük. Ezzel sokszor megelőzhetők vagy még korai stádiumban kezelhetők a betegségek, amelyek nagy része így következmények nélkül orvosolható.

– Az idősek számára pedig a szűréseken túl mást is ad ez a klub – mondta az egészségfejlesztési irodavezető. – A testi egészség mellett itt a lélekre is figyelnek. Fontos a közösség, a valahová tartozás érzése. Az idejárókkal nem fordulhat elő például, hogy egyedül kell tölteniük egy ünnepet. A rendszeres programok pedig a mentális jóléthez is hozzájárulnak.

Péntek Ferencné egyetért: neki nagyon sokat ad ez a közösség. Az orvosi tanácsokat nem esik nehezére betartani. Bár a csípőjével és a gerincével is volt már probléma, szeret mozogni, nem tud sokáig ülni. Ha lehet, biciklivel jár a klubba. Jólesik neki, hogy segítőkész emberek veszik körül, mindig van kihez fordulni, ha probléma adódik. A rendezvényeket pedig nagyon várja. Most a farsangra készül, minden évben beöltözik. Volt már tejes doboz – ez a jelmez hónapokig készült – és cukorkaáruslány is. Hogy idén milyen ötlete támadt, az még titok, de annyit elárult, hogy ezzel azért kevesebb munka volt. Azt mondja, a jókedvének az a titka, hogy leköti magát. Társaság veszi körül, változatosak a napok, van miért felkelni. Nem ér rá a betegségeken vagy problémákon aggódni, így hamar elfelejti, ha bármi gondja is lenne.