Nagyüzem a tónál: kerékpárút, játszótér is készül Sárváron

Mintegy hatszázmillió forintos kormányzati támogatással három önkormányzati beruházás is zajlik a Csónakázótó mellett.

Kerékpárút, játszótér és futókör létesül, megújul a szabadtéri kézilabdapálya is. Már felszedték a régi játszóteret, kezdődik a tavon átvezető két híd felújítása, folyik a tereprendezés. Magánerős beruházással hajót formázó új étterem is épül. Az önkormányzat a Terület- és településfejlesztési operatív programban nyert 500 millió forintot a tó körüli szabadidőpark fejlesztésére. Ami megvalósul: 1300 méter kerékpárút, ehhez kapcsolódóan vízelvezetés, forgalmi rend kialakítása, új közvilágítás, térfi gyelőkamera-rendszer kiépítése, a korábbi játszópark helyén új játszótér építése és utcabútorok telepítése.

A Magyar Kézilabda Szövetségtől a szabadtéri kézilabdapálya fejlesztésére nyert támogatást az önkormányzat. Szabadtéri, szabványos, megfelelő vízelvezetéssel rendelkező, balesetmentes borítással ellátott pálya készül. Az országos futópálya-építési programban a tó partján húzódó 1022 méteres futókör építésére nyert csaknem 45 millió forint támogatást hazai forrásból a város. Az önrésszel együtt közel 130 millió forintos beruházással valósul meg az 1,2 méter széles műanyag borítású futókör.

– A múlt évben előkészített beruházás sűrűjében járunk. Az ide vezető kerékpárút szinte már elkészült, most a tó körül összpontosulnak a munkálatok. A leginkább érintett horgászok számára is most érkezett el a türelem ideje. A Csónakázótó körüli területet lezártuk, ide belépni nemcsak tilos, de veszélyes is. Arra kérünk mindenkit, kerüljék el a következő hetekben a tó környékét – mondta dr. Máhr Tivadar alpolgármester.