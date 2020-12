Napi jó: hangoskönyvet alkottunk

Következő adventi jó cselekedetünkkel egy fogyatékkal élő embercsoportnak, a vakoknak és gyengénlátóknak szereztünk örömet. Egy számukra többnyire zárva lévő ablakot nyitottunk ki előttük.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Többen már korábban is gondoltunk rá, hogy szívesen olvasnánk fel vakoknak. Bősze György, a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei egyesületének elnöke azonnal kapott az ötleten. Mintha csak összebeszéltünk volna: elárulta, hogy régóta szeretné hozzáférhetővé tenni a tagság számára Solymos Ferenc Vasakarat című könyvét. A tavaly megjelent visszaemlékezésben a szerző édesapja, Solymos Endre különleges életútját meséli el. A Vasakarat SC alapítójáét, aki a háborúban mind a négy végtagját elvesztette, mégis képes volt teljes értékű életet élni, sőt sportolni és sorstársait lelkesíteni is. Ahogy a fiának, úgy sok sérült embernek is példa lehet az ő akaratereje, hite, élet­igenlése.

A hangoskönyv elkészí­téséhez Solymos Ferenc szí­vesen adta beleegyezését. Munkatársaink: Budai Dávid, Gyöngyössy Péter, Lőrincz-Farkas Eszter, Tersztyánszky Krisztina, Tóth Katalin és az egyesület technikusa jóvoltából a hangoskönyv a gyengénlátók karácsonyfája alá kerülhet.

Kiemelt képünkön: Tersztyánszky Krisztina is felolvasott a könyvből