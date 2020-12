Naponta legyőznek vagy száz akadályt

Egyre kevésbé kell magyarázni, hogy mi az a speciális filmezés, sőt: az országos szemlén részt venni ma már egyenesen sikk. Fábián Gábor egyesületi elnökkel vontuk meg az év mérlegét, a kényszerű bezárkózás jó tapasztalatokat is hozott.

„Mer’ hidd el, hogy jön még vagy száz akadály…” – szól az In Diretta zenekar Száz akadály című fanyar és derűs dala, amelynek ritmusára és hangulatára épül a szombathelyi FÉHE filmes csoportjának kisfilmje, amely a 6. Magyar Speciális Független Filmszemléről speciális filmes kategóriában elhozta az Aranyszárny nagydíjat (segítő: Sarlainé Albert Lívia). A film a csoport működését mutatja be a némafilmek burleszkes eszközeivel, rokonszenves öniróniával. Amikor például a filmesek (a filmben) azzal szembesülnek, hogy a lift nem működik, a csoport tagjai gondolkodás nélkül, egy emberként segítik le a lépcsőn a kerekesszékkel közlekedő Szabó Biankát – a rendezőt. Ez a jelenet lehetne a speciális filmes mozgalom emblémája. Az idén különösen nagy szükség volt a kreativitásra és a gyors döntésekre, váltásokra.

A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület – alapítója és elnöke Fábián Gábor – az idén hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar Speciális Független Filmszemlét, az Emmi, az NFI, az NKA támogatásával. Bár a budapesti Eötvös 10-ben most nem jöhettek több százan össze, a szemle sikeres volt; bizonyos szempontból akár sikeresebb, mint valaha. A stáb az Eötvös 10-ből irányított (a terézvárosi polgármester is magénak érzi, támogatja az ügyet), a szemle átköltözött az online térbe: 3550 letöltést regisztráltak. Egy letöltéssel akár 30-40-en is figyelemmel kísérték a vetítéseket egy-egy intézményben.

– Azok is velünk lehettek, akik eddig nem – mondja Fábián Gábor –, jók a visszajelzések. Jövőre, ha minden jól megy, kombinálják a szemlén az offline és az online működést. Főleg, hogy korábban is gondolkodtak már azon, miképpen lehetne többekhez eljutni – hát most a járvány belelökte őket az éles váltásba. (Már a kőszegi speciális filmes napot is online rendezték meg.)

A budapesti szemle lebonyolításához sikerült megtalálni azokat a lelkes és felkészült szakembereket, akiknek közreműködésével minden zökkenőmentesen zajlott: az élő bejelentkezésektől a versenyprogram közreadásáig. Mintegy 90 film érkezett. A 2020-as karanténhelyzet nyomot hagyott a témaválasztáson is, előtérbe került a közösség, a szabadság, a család. Rendkívül erős volt az idén a profi mezőny, ami azt jelzi, hogy a speciális szemlének már rangja, ereje van. Három kategóriában versenyeznek a filmek: speciális film (értelmileg sérült filmesektől, segítők közreműködésével), parafilmes kategória (más fogyatékkal élők filmjei) és a független, illetve profi filmes kategória, amelyben a fogyatékkal élők világához kapcsolódó alkotások versenyeznek. Ebben a kategóriában az idén Milauzic Bence Nino bárkája című játékfilmje – a szereplők között az Emmy-díjas Gera Marinával – vitte el a speciális szemle nagydíját; plusz a Méltóság díjat.

Az „abszolút” nagydíjakon kívül is vannak fontos elismerések. A FÉHE-film Aranyszárny nagydíja mellett parafilmes kategóriában Arcaink nagydíjat kapott Lengyel Krisztina 34 év címmel Szentgotthárdon készült önportréja (segítő: Gaál Balázs). Speciális filmes kategóriában Együtt nagydíjat kapott a peresznyei intézményben készült Ezek a szorgos kezek című kisfilm (segítő: Fülöp Konstantin). Kezek. Összefonódó kezek, segítő kezek, simogató kezek. Fábián Gábor azt mondja, azért azzal nehéz megbarátkozni, hogy most nincs (ki tudja, mikor lesz) odaszaladás, puszi, ölelés. A szemlefilmek az sfa.hu honlapon hozzáférhetők: folyamatosan bővül a Speciális Filmarchívum.

