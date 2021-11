Napról napra romlik a vírushelyzet, viseljünk maszkot zárt térben – javasolja az infektológus főorvos

A koronavírus negyedik hulláma gyorsuló ütemben emelkedik, a hazai megbetegedéseket szinte kizárólag a vírus delta variánsa okozza, mondja dr. Schneider Ferenc infektológus főorvos, a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság főtitkára.

A napokban az egész országban, megyénkben is berobbantak az esetszámok, erőteljes romlást mutatnak a szennyvízadatok. Magyarországon a teljes átoltottság tekintetében relatíve kedvező a statisztika. A rendezvényeken, szállodákban kérik a védettség igazolását. Minek tudható be, hogy mégis egyre aggasztóbb hírek érkeznek, kérdeztük a szakembertől.

– Az elmúlt hetek tömegrendezvényei terepet nyújthattak a vírus terjedéséhez: nem volt kötelező távolságtartás, az emberek nem viseltek maszkot, és most sem követelik meg mindenhol az arcot takaró maszkot. Másrészt: az oltástól védettséget szerzünk, amely megvéd a betegségtől, de nem véd meg a vírussal való találkozástól. Nem jelenti automatikusan, hogy az adott személyben nincs aktuálisan vírus. Betegségen átesett, szabályosan oltott személy is kaphat vírust beteg vagy vírushordozó tünetmentes személytől, és maga is vírushordozó lehet bizonyos ideig anélkül, hogy betegségi tünete lenne, mondja a főorvos.

A járványok sajátosságai után, hogy még teljesebb képet kapjunk, a fertőző betegségek kialakulásának feltételeit is sorolja: szükség van a fertőző forrásra, azaz megbetegedést előidézni képes kórokozóra, fogékony szervezetre, arra, hogy a kórokozó bejusson a szervezetbe, ott el tudjon szaporodni és betegséget okozni. Ezek együttes jelenléte kell a betegség kialakulásához.

A betegség lefolyását és kimenetelét is több tényező határozza meg: van-e specifikus vagy más hatásos gyógykezelés, milyen a beteg immunrendszere és milyen az egészségügyi ellátás. Mi a magyarázata annak, hogy javasolják a harmadik oltást is, kérdeztük még tőle. – A Covid megelőzésére kifejlesztett védőoltásoknak az a feladata, hogy specifikus, a koronavírust semlegesítő (neutralizáló) ellenanyag képzését indítsa el a szervezetben. Ez a folyamat az első oltással megkezdődik, majd a második oltás után ép immunrendszer esetén jelentősen megemelkedik az ellenanyag szintje. Egyidejűleg úgynevezett memóriasejtek képződnek, amelyek az ellenanyagszint csökkenése után is őrzik azt a képességet, hogy a kórokozóval való későbbi találkozás esetén akcióba lépnek, szaporodnak, és újra ellenanyagot termelnek. Ez a képesség minden ép immunrendszerű emberben megvan. Sérült immunrendszer esetén azonban lassan, hiányosan vagy egyáltalán nem működik.

A memóriasejtek „felébresztése” és aktivizálása emlékeztető oltással lehetséges (ennek bevált gyakorlata és példája a csecsemők, gyermekek kötelező oltásai, a kullancsencephalitis (vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás) és az influenza elleni emlékeztető oltás. Mivel továbbra is zajlik a Covid-világjárvány, indokolt az immunrendszerünk „készenlétben tartása”, hogy a szervezetünkbe óhatatlanul bejutó koronavírust semlegesítse, ezzel megakadályozza a vírus szaporodását és a betegség kialakulását.

Az oltóanyagok hatékonysága többnyire 90 százalék fölött van, de a védettség fokozatosan csökken. Szabályosan oltott személyek között is előfordulhat megbetegedés, ezért fontos az emlékeztető oltás, érdemes tehát vállalni. Eljuthatunk odáig, mire a járvány kifut, hogy mint az influenzánál, a koronavírusnál is évente szükség lesz emlékeztető oltásra, mert közben az oltásos immunitás spontán is csökken, másrészt nem tudni, hogy az aktuális vakcina mennyire véd az újabb variánsok ellen. A mitévők legyünk kérdésre a válasz: oltassuk be magunkat, vállaljuk a harmadik oltást is, viseljünk maszkot minden zárt térben (boltban, piacon, a közösségi közlekedésben, színházban, szállodában stb.) Kerüljük a nagyobb rendezvényeket, nagyobb baráti összejöveteleket, tartsunk távolságot. Bárki lehet aktuálisan vírushordozó, anélkül, hogy tudna róla.

Végül némi reménysugár: – A pandémia kezdete óta számos gyógyszerrel próbálták gyógyítani a Covid-fertőzést és a szövődményeket. Egyesek hatástalannak bizonyultak, néhányat pedig a protokollnak megfelelően alkalmazunk. Azonban az utóbbi ideig nem sikerült olyan gyógyszert kifejleszteni, amely a koronavírust célzottan pusztítja el vagy hatékonyan gátolja a szaporodását a szervezetben. Két gyógyszergyár készítményét a napokban fogadta be az USA hatósága, és a széleskörű alkalmazás eredményét nagy várakozás kíséri. Hazai alkalmazásukra egyelőre várni kell.

Kiemelt képünkön: Berobbantak az esetszámok, boltban, piacon, a közösségi közlekedésben, színházban, szállodában viseljünk maszkot