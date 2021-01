Nardán rengeteg adományt és pénzt gyűjtöttek

Rengeteg adományt és pénz gyűjtöttek össze Nardán a földrengés károsultjainak. A segítők között van dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő is.

Ahogyan keddi cikkünkben beszámoltunk róla, Nardán gyűjtést szerveztek a földrengés károsultjainak, akkor Glavanics Krisztina polgármester azt jósolta, másnapra érkezik az adományok nagyobbik része. Igaza lett, a WC-papírokból és ásványvizekből valóságos hegyek nőttek a kultúrház padlójára, és szinte férni sem lehetett a rengeteg csurig töltött kartondoboztól, amelyek közül az egyiket dr. Hende Csaba hozta kedden délben. A képviselő emlékeztetett: a ma itt élő horvátok ősei, többek között a most katasztrófasújtotta területről érkeztek ide csaknem ötszáz évvel ezelőtt. Hozzátette:

– Abban mindig biztosak voltunk, hogy az itt élők jó horvátok, akik őrzik identitásukat, kultúrájukat, hitüket, ahogyan azt is mindig tudtuk, hogy emellett jó magyarok, most pedig azt is megtudhattuk, hogy nagyon jó emberek is egyben. Ott segítenek, ahol a legnagyobb szükség van. A képviselő hangsúlyozta: örül, hogy ő is részese lehet a segítők csapatának. A polgármestertől megtudtuk, szinte nincs olyan háztartás a településen, ahonnan ne kaptak volna valamit, sőt Szombathelyről is rengeteg megkeresés érkezett olyanoktól, akik segíteni szeretnének, a hétfői mintegy 300 ezer forintnyi felajánlás pedig azóta már mintegy félmilliósra hízott. Ahogyan arról már beszámoltunk, az adományokkal megrakott buszok holnap indulnak útnak Horvátország felé. Mint megtudtuk, a hajnali ötkor startoló horvátlövőiekkel kiegészült karaván induláskor még felvesz húsz kiló frissen sült toronyi kenyeret, amit a romok eltakarításán fáradozó önkénteseknek szánnak. Az egyik sofőr, a balogunyomi, de nardai származású Mohos Géza lesz, aki a frissen alapított helyi kerékpáros egyesület tagjainak segítségével mindössze 24 óra alatt 62 ezer forintot gyűjtött össze a rászorulóknak.

Kiemelt képünkön: Dr. Hende Csaba is kivette a részét a károsultak megsegítéséből