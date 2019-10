Ne égessük, gyűjtsük! – A zöldhulladékból két-három év alatt válik szerves anyag

Az ősz a kerti égetések időszaka, pedig lehetne ez másként is. A balesetveszélyes tevékenység helyett komposztálhatnának is a kerttulajdonosok.

A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nemcsak a szabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Ahogy beköszöntött az ősz, egyből robbanásszerűen megnőtt a szabadtéri tüzek száma. Idén már több mint száz szabadtéri tűzhöz riasztották a Vas megyei tűzoltókat. Ez az adat 2017-ben 98, 2018-ban 63 volt. Az idén leégett területek közül némelyik megközelítőleg akkora, mintha 171 focipálya égett volna le. – A szabadtéri tüzek harmada keletkezik a kerti zöldhulladék égetése miatt – tudtuk meg Balogh Esztertől, a Vas Megyei Katasztrófavédelem szóvivőjétől.

Pedig a zöldhulladék kezelésének sokkal környezetbarátabb és hatékonyabb módszere is van: a komposztálás – ezt már dr. Nagy László növényvédelmi szakmérnök mondta. A diófalevélen kívül – amit csak külön kupacban gyűjthetünk, és a mérgező anyagok miatt csak négy-öt év alatt komposztálódik készre – minden kerti és sok konyhai hulladék is felhasználható ilyen módon. Nem bonyolult folyamat, és nagyon jó minőségű szerves anyagot kapunk, amivel kiváltható például a műtrágya. Használatával szépek lesznek a növényeink, a gyep, és még bolygónk egészségéért is tettünk. Mindez pedig nem kerül pénzbe, csak egy kevés energiabefektetés az ára.

A kert egy eldugottabb részében kell kijelölni egy 2–4 négyzetméteres területet, aho­va kalodaszerű építményt emelünk a komposztnak. Ebbe szórhatjuk a ledarált ágakat, gallyakat, az elszáradt leveleket, frissen nyírt füvet is. Mehet bele a konyhából a zöldség és a tojáshéj is. Nyáron öntözzük, ne hagyjuk kiszáradni. Így két-három év alatt elkészül a komposztunk. Ezt aztán ősszel és télen használhatjuk, táplálja a kertünkben lévő növényeket.

Belterületi, kerti égetésre egyébként csak akkor van lehetőség, amennyiben azt külön önkormányzati rendelet megengedi.

Ha valaki belterületen önkormányzati rendelet hiányában vagy nem a rendeletben meghatározott időszakban ker­ti zöldhulladékot felügyelet mellett éget, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságra számíthat. Amennyiben az égetés során akkora tűz keletkezik, ami a tűzoltóság beavatkozását igényli, 20 ezer forinttól hárommillió forintig terjedő tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni.