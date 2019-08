Ne maradj le szombaton se a Savaria Karnevál történéseiről!

17.09

Eddig a mentők szempontjából eseménymentes volt az idei karnevál – tájékoztatott szombat délután négy órakor Köcse Tamas megyei vezető mentőtiszt. Az eddig eltelt időben mindössze eleséseknél és kisebb gyomorrontásoknál kellett beavatkozniuk.

Elmondta: a mentőszolgálat napközben két gépkocsival és egy mentősátorral van jelen a karneválon. Mire a felvonulás elindul, már tíz körüli kollega vigyáz a karneválozókra. Köztük olyan hátizsákkal ellátott mentődolgozók is, akik a nehezen megközelíthető helyekre is el tudják juttatni adefibrillátort ésmás életmentő eszközöket.

Szombathely A gyerekek, de a velük együtt érkező szülők is remekül érezték magukat szombat délután az aprónép örömére átalakított Gayer parkban.

A Kalandvárban az idén is több hosszú órára való foglalatosség várta a legfiatalabb karneválozókat. A legtöbb időtöltés a katonaélethez vagy a római korhoz csatlakozott: lehetett íjászkodni, harci játékot vívni, pónilovon lovagolni, ókori táblás játékokat játszani. A szelídebb gyerekek kézműveskedhettek, akadálypályán haladhattak végig, horgászhattak fahalra, vagy ismerkedhettek a cserkészélettel.

Délután háromkor a Klapka egyesület kishuszárai mini felvonulásra hívták a római viseletbe öltözött aprónépet. Sajnos a menet élére szánt pónihintó kereke az utolsó pillanatban defektet kapott. Hiába próbálták megjavítani, a menetnek gyalog kellett elindulnia. A várakozás perceiben néhány izgatott csöppséggel beszélgettünk. A három éves Árvai Roland már egy éves kora óta látogatója a karneválnak. Igyekezett most is mindent kipróbálni, a hajózástól az íjászkodásig. A pónik mellett forgolódó Tilinger Blanka Sopronból érkezett szüleivel, akiknek ezúttal a kislány érdeklődése szerint kellett megválogatniuk a programjaikat. A két éves Blanka nem félt a pacitól, otthon is gyakran jár lovardában, bár a lovaglást még korai elkezdenie. A három éves Döbrente Teo az íjászokkal méltatlankodott: egyedül szerette volna felhúzni az íjat. Végül ágyúlövésre és kürtszóra megindult a mini karneváli menet.

Nagy sikert arattak a szabadtéri ügyességi játékok – az ötéves Karádi Zsófia épp a falóval közelítette meg a háromfejű sárkányt, de elárulta, igazi pónin is ült már.

A Vas Népe standjánál folyamatos volt az érdeklődés: kicsik és nagyok is egymás után regisztráltak, hogy célba dobhassanak az összetekert újságokkal a karneváli molinón tátongó lyukakba. Ügyesek voltak a jelentkezők, senki nem távozott ajándék nélkül. A választható tárgyak közül a legnépszerűbb a fidget spinner pörgőjáték volt, de a nagy melegben sokan választották a legyezőt és sokan távoztak lufival a kezükben.

A szombati délutánon egyenruhások ültek a Vas Népe mesélő nyugágyába. Először Köcse Tamás vezető mentőtiszt olvasta fel a Grimm testvérek Hófehérke című meséjét. Kérdésére, hogy vajon mi köze van a mesének a mentők munkájához, a hallgatóság egyik tagja talpraesetten felelt: mert Hófehérke is sokszor rosszul lett. A katasztrófavédők fiatal sajtószóvivője, Balogh Eszter elárulta a gyerekeknek, hogy az egyenruha iránti vonzalma és a sokat beszélő karaktere vezette a jelenlegi munkájához. Ő egy Tütü nevű kis piros tűzoltóról szóló mesét hozott a gyerekeknek, és hozzá egy meghívást a laktanya épületébe