Nedves utak, korai sötétség: az őszi időszakban rengeteg baleset történik

Korábban sötétedik, később világosodik, nyálkás az idő és még a lehullott falevelek is csúszóssá teszik az utakat. Rengeteg baleset történik ebben az időszakban, pedig nagy részük odafigyeléssel megelőzhető lenne.

Az autósoknak érdemes előre gondolkodniuk, feltetetni a téli gumit, még mielőtt leesik az első hó – mondta Molnár László közlekedési szakértő. A nedves úton sokkal jobb tapadást biztosítanak ezek a hűvös időben. Ausztriában már havazott, ne várjuk meg, míg ideér – tette hozzá.

Ebben az időben számítanunk kell arra is, hogy esetleg ráhajtunk egy vizes levélkupacra. Ha nem készülünk fel, annak komoly baleset is lehet a vége. Nem mindegy, milyenek az abroncsok, lehet, hogy több tonna a jármű, de akkor is csak néhány tenyérnyi felületen érintkezik az aszfalttal.

Az autókon ellenőrizzük a világítást, töltsük fel téli szélvédőmosó folyadékkal a tartályt, győződjünk meg arról is, hogy jók az ablaktörlő lapátok. Apróságoknak tűnhetnek, de sok baleset megelőzhető azzal, ha odafigyelünk a részletekre.

Ha fagy, semmiképp ne csak egy kis területet kaparjunk le az ablakon, fontos, hogy rendesen kilássunk. A jégoldó spray használatakor pedig várjuk meg annak hatóidejét. Gyakori hiba, hogy reggel a rohanásban nem hagyunk időt a kocsinak felmelegedni, pedig ez is veszélyes. Ha beugrunk jéghideg ülésekre és azonnal indulunk, nem csak a motor dadog majd, az agyunk egy része nem fog tudni koncentrálni, leköti majd az érzés, hogy fázunk. Számoljunk egy kis plusz idővel, így nyugodtabban indulhatunk útnak.

Ősszel és télen fokozottan fontos a defenzív vezetés, gondolkozzunk előre. Figyeljünk a körülöttünk mozgó járművekre, azok fékútjára. Sok ütközés elkerülhető, ha folyamatosan tisztában vagyunk a környezetünkkel.

Érdemes figyelni az orvosmeteorológiai előrejelzéseket is, a változékony időjárás hatással van a szervezetünkre. Jó, ha ezzel is tisztában vagyunk. Lassulhat a reakcióidő, megváltozhat az ítélőképesség. Ha tisztában vagyunk saját jelenlegi egészségügyi és mentális állapotunkkal, sokkal könnyebb ennek megfelelően vezetni, könnyebben kezeljük az út során adódó helyzeteket.

A bicikliseknek is nagyon fontos az előrelátás, mindenképpen gondoskodjanak jól látható ruháról – javasolja a szakember. A fekete és a szürke kabátok szinte beleolvadnak az őszi időbe. A kerékpárra szerelt lámpák helyét gondosan válasszuk ki és rendszeresen ellenőrizzük is őket. A felverődő sár sokat ronthat fényerejükön.

A szabályok megengedik, hogy a lámpák ne a járművön, hanem a kerékpároson legyenek. Ha ezt a megoldást választjuk, semmiképp se a jobb kezünkre csíptessük azt. Ez esetben ugyanis egy előző autó sokkal kisebb szélességre számít a fényforrástól balra, mint amekkora a valóságban szükséges.

Két keréken is fontos, hogy átgondoljuk az útvonalunkat. Vegyük figyelembe például, hogy a fehér felfestések nedvesen sokkal jobban csúsznak az út többi részéhez viszonyítva.

A gyalogosok is figyeljenek oda, hogy jól láthatóak legyenek, és egyértelmű jelzésekkel kommunikáljanak a sofőrökkel. Vegyék figyelembe a fizika határait, a csúszós utakat, ne „ugráljanak” le a zebrán, ne tegyenek meggondolatlan mozdulatokat. Nekik is érdemes a csúszós időben kicsit hamarabb elindulni, így biztonsággal tehetik meg az utat.