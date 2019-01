Havazás után – Szeles napok jönnek Vasban

Mintegy négy-öt centiméternyi hó lepte be Vas megyét, most néhány szeles nap jön, vagyis tisztulhat a levegő, javulhat a levegőminőség, aztán a jövő hét eleje hoz ismét havat, még többre számítsunk, mint szerdán.

Szombathelyről és Rábagyarmatról négy-négy, Kőszegről öt centiméternyi friss havat jelentett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ez még csak a kezdet – mondta el Pétervári Tibor szombathelyi meteorológiai észlelő.

– Most az a verzió lesz hosszasan, hogy nyugaton inkább hó, keleten inkább havas eső, eső lesz. Folyamatosan alakulnak ki a mediterrán ciklonok – vázolta az észlelő. A héten már nem valószínű havazás, inkább szeles napok látszanak: csütörtökön élénk, pénteken erős szél ígérkezik. Szombaton kicsit felszakadozhat a felhőzet, sok napsütésben ne reménykedjünk. Eddig, januárban 65 órát már sütött a Nap, a sokévi átlag pedig éppen ennyi 60 és 70 óra közötti.

– Tartósnak ígérkezik a változékony, ciklonos uralom, és alapvetően hideg is lesz, ne számítsunk olvadásra – mondta el a hét további részének várakozásairól. Csütörtökön és pénteken fagypont körül tetőzik a hőmérséklet, a szombat hajnal rendkívül hidegnek látszik, vasárnap pedig már az újabb, nagy mennyiségű csapadékot ígérő ciklon előszelét tapasztalhatjuk. A januári átlag csapadék az 21,4 milliméter Szombathelyen, most úgy tűnik, ezt a hétfőre ígérkező hómennyiséggel elérjük, hiszen 15 milliméter csapadék is hullhat a jövő hét elején. Pétervári Tibor megismételte, hogy a február is rendkívül csapadékosan kezdődhet, lesz munka a hóeltakarítással. Volt már szerdán is bőven teendő a téli csapadékkal, és meglepő, de a ránk zúdult tél nem adott munkát a Vas megyei tűzoltóegységeknek. Egy tűzoltás és két ajtónyitás, a mentőknek nyújtott segítség volt tűzoltói feladat, hó adta munkáról nem tudott tegnap délután Balogh Eszter, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője. Volt egy baleset, de oda nem volt szükség tűzoltókra: megcsúszott és keresztbe fordult a 76-os főúton Nádasdnál egy személygépkocsi. Mintegy három órán át tartott a műszaki mentés, addig korlátozták a főút forgalmát a rendőrök. A lehullott hó a hideg miatt várhatóan nem olvad, a megélénkülő, majd megerősödő szél okozhat hófúvást, de haszna is lesz: kitisztítja a levegőt. Erre szükség is van Vas megyében, hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint egészségtelen a szombathelyi levegő. A szálló por mennyisége haladta meg az egészségügyi határértéket.