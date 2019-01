Négy határátkelő sorsa már eldőlt: megint szabad az átjárás

A határátkelőkről egyeztetett a magyar külügyi államtitkár és a burgenlandi tartományfőnök. Harka és Sopronnyék esetében nem sikerült közös nevezőt találni, de négy átkelő esetében újra szabad az átjárás.

Felsőőrbe látogatott január 11-én Magyar Levente külügyi államtitkár. A politikus Hans Niessl burgenlandi tartományfőnök meghívására érkezett a városba, ahol tisztázták a határátkelők kérdését – számolt be az eseményről honlapján az ORF. Hans Niessl és Magyar Levente is megerősítette: egy kivételével megegyezett Burgenland és Magyarország a tartomány által korábban lezárt átkelők sorsáról.

A még tavaly decemberben létrejött egyezség értelmében négy helyen ismét átjárhatnak a személyautók a korábban lezárt határátkelőkön: Sopronkeresztúr/Deutsch­kreutz–Harka, Sopronkeresztúr/Deutschkreutz–Nagycenk, Miklóshalma/Nickelsdorf–Rajka, Pinkakertes/Gaas–Szentpéterfa. Egy ötödik ponton, Farkasdifalva/Neumarkt a.d. Raab és Alsószölnök között pedig megteremtik a lehetőségét a személyautók közlekedésének.

Harka és Sopronnyék/Neckenmarkt esetében egyelőre nem sikerült megegyezni, így ez az átkelő továbbra sem járható autóval. Magyarország fenntartja igényét a Harka mellett található, korábban jelentős forgalmat bonyolító határátkelő újbóli megnyitására; a többi, eddig vitás esetben pedig a magyar kormány elfogadta Burgenland álláspontját – derül ki a beszámolóból.

Hans Niessl tartományfőnök emlékeztetett arra, hogy a két fél folyamatosan egyeztetett a vitás kérdésekről. 2018 őszén Szijjártó Péter magyar külügyminiszter járt Kismartonban, ezt követően pedig egy kétoldalú munkacsoport tárgyalt a határátkelők sorsáról.

Magyar Levente államtitkár pillanatnyi zavarnak nevezte a lezárt határátkelők kérdését a szoros és gyümölcsöző együttműködésben. Hozzátette: Ausztria és Magyarország törekvése továbbra is a kölcsönös nyitás. Ennek jegyében 2019–2020-ban hat új átkelő épül majd az osztrák–magyar határon.

Még tavaly október végén mi is beszámoltunk arról, milyen nagy tanácstalanságot váltott ki, amikor néhány határ­átkelési pontnál olyan táblák jelentek meg, amelyek tiltják a személygépkocsival történő átkelést. A különböző sajtóorgánumokban, autóklubok weboldalain és a közösségi médiában is azonnal felbukkantak olyan listák, amelyek felsorolják az ausztriai határszakasz valamennyi átkelőhelyét és határátlépési pontját, azok igénybevételének lehetőségeit és korlátait, de kiderült, egyik lista sem teljes és főleg nem hivatalos. Hivatalos magyarázatot a táblákról ekkor nekünk sem sikerült szerezni, sőt mint azt Hergovich Vincétől, Ólmod polgármesterétől akkor megtudtuk, az intézkedésről az érintett falvak sem kaptak tájékoztatást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter novemberben a győri városházán találkozott a határmenti osztrák települések vezetőivel, majd Hans Niessl burgenlandi tartományfőnökkel folytatott megbeszéléseket a határátkelők kérdéséről.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere a találkozót követően elmondta: a beszámolókból kiderült, hogy a híresztelésekkel ellentétben nem zártak le átkelőket, lényegében semmi nem változott, a polgármesterek nem számoltak be sérelmes intézkedésekről.

Úgy tűnt, mindössze négy határátkelőnél szeretnének a helyiek módosítást, és a miniszter megígérte, hogy ezeket a kéréseket továbbítja az osztrák félhez. Skrapitsné Jurasics Ágnes szentpéterfai polgármester is pozitívnak ítélte a politikus lépését, amely után valamennyi érintett megnyugodott, hogy ezentúl is minden marad a régiben.

– Néhány helyen most táblán is feltüntették azokat a korlátozásokat, amelyek már eddig is éltek egy 2015-ös kormányközi megállapodás értelmében, és zömmel az autóbuszok és a kamionok forgalmát korlátozzák, illetve kötik engedélyhez – mondta.

A novemberi tárgyalás után tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a Magyarország és Ausztria közötti – autóforgalomra alkalmas – 39 határ­átkelőből 29-en továbbra is zavartalanul haladhatnak át a személygépjárművek, tíznek a sorsa tisztázatlan. A két ország közös munkacsoportot állít fel, hogy kialakítsák a kérdés mielőbbi, a közösségek megelégedésére irányuló megoldását. A kérdéses tíz átkelő közül hét földút. A külügyi tárca vezetője elmondta: 26 érintett polgármesterrel tárgyalt, akik arra kérték, érje el, hogy nyitva maradjon az összes határ­átlépési pont.

Ez a kormány szándéka is – szögezte le. Kitért rá, hogy Ausztria Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere, Burgenland és Vas, valamint Győr-Moson-Sopron megyék között minden téren rendkívül intenzív a kapcsolat.

A kormány álláspontja az, hogy ezt a kapcsolatrendszert bátorítsák és támogassák. Ehhez az kell, hogy át tudjunk járni egymáshoz. Hangsúlyozta: Közép-Európa számára komoly versenyhátrány, hogy a határ­átlépési lehetőségek között átlagosan 30–40 km távolság van, Nyugat-Európában ez két és fél, három kilométer. Ausztria és Magyarország között jobb a helyzet, ott az átlagos távolság tíz kilométer. Beszélt arról is, hogy rekordmennyiségű határon átnyúló fejlesztés van a két ország között.

Az Európai Uniótól öt határkeresztezési pont fejlesztésére nyertek forrást, egy helyen már zajlik a vasútfejlesztés. Hans Niessl arról beszélt, a korlátozással érintett tíz határátkelőn az államszerződés alapján nem járhattak volna autók, vagyis az államszerződésben nem szereplő szokásjogot vettek vissza a határellenőrzést folytató rendelettel. A munkacsoportba meghívják a bécsi Belügyminisztérium képviselőjét és a burgenlandi rendőrkapitányt: nem tartományi szinten kell a döntésnek megszületnie.