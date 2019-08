Négy kategóriában versenyeztek a 7. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál legénységei

Pénteken komplett képzést kaptak: a parton és a vízben is gyakoroltak a legénységek, szombaton egész nap zajlottak a 7. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál futamai. Közösségi együttlét a sárkányhajózás, a lényege az együtt evezés.

Már pénteken kora délután elkezdődtek, és estig folyamatosan zajlottak a sárkányhajó fesztivál szárazföldi és vízi edzései, felkészültek a csapatok a másnapi futamokra. Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke kérdésünkre elárulta, az eső sem tudott volna közbeszólni a felkészülésben, hiszen vízi sportról van szó, és elszánt, motivált közösségekről. Néhány „foghíjas” csapattól eltekintve tehát szép létszámmal megjelentek a tréningen, komolyan vették azt. A szombat reggeli ünnepélyes megnyitóra az Open (nyílt) kategóriában – 200 méteres versenytáv, a résztvevők kora és neme nem kötött – 21 nevező kollektívát számoltak; a Házisárkányok Kupájában hetet. Ide tartozik minden olyan legénység, amelyben csak nő evez, a kormányos és a dobos lehet férfi, a versenytáv ugyancsak 200 méter. Délután a Vegyes Kupában 15 legénység küzdött a helyezésért – itt legalább nyolc nőnek kellett eveznie 200 méteren; a látványos és fárasztó Marathon Open Kupában, 2 ezer méteren 12 legénység – a résztvevők kora és neme ebben nem volt kötött. Az elnök elmondta: évről évre egyre népszerűbb a megmérettetés. Míg tavaly összesen körülbelül hatszázan versenyeztek, az idén jóval többen, köztük sok közintézmény dolgozói. A Csónakázótó nagyon jó versenyhelyszínnek bizonyult, kulturált környezetben élhetik át résztvevők és nézők egy évben egyszer ezt a fesztiválhangulatot. A pénteki felkészülés részleteibe is beavatott: egy óra jutott egy-egy csapatra, a parti képzés után szálltak csak vízre a legénységek. Hat versenyhajóval érkezett Budapestről a szövetség stábja, négy pályát építettek ki, tíz tréner a parton segített összeállítani, elrendezni a csapatokat különböző szempontok, mint például a résztvevők testsúlya, ügyessége, technikai tudása alapján. Ezután a vízen a speciális, sárkányfejjel és farokkal díszített hajóban gyakoroltak, eljutva a versenytempóig, a rajtgyakorlatokig. Járosi Péter szerint könnyen tanulható sportág a sárkányhajózás, rövid idő alatt ad sikerélményt, ezért is rendkívül kedvelt a vasi megyeszékhelyen is. És hogy melyik hajó győzhet? Erre is válaszolt: amelyik a legjobban tud ritmusra együtt evezni. Mindenkinek fontos szerep jut a hajóban: a jó dobosnak koncentrálnia kell, ő adja meg a hajó ritmusát. Fontos, hogy teljes összhangban legyen a stroke-kal, azaz a vezérevezőssel. A hátul ülő, ha nem elég gyors, elviszi a lapátját a víz. Oda gyors, pontos, jó mozgáskoordinációjú ember kell.

Az ünnepélyes megnyitón dr. Puskás Tivadar polgármester a házigazda nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Mint mondta, 2013-ban az volt a kérdés, rendezzenek-e Szombathelyen sárkányhajó versenyt. Azóta bebizonyosodott, jó döntést hoztak, hiszen a fesztivál tömegeket mozgat, vonzó a fiataloknak, egyre jobb teljesítményre sarkall és formálja a csapatszellemet.

Az időmérő futamok előtt, melegítés közben váltottunk szót a Markusovszky kórház Oncol-Girls csapatával. Dr. Dankovics Zsófia főorvos azt mondta, a tavalyi tapasztalatszerzés után az idén is szívesen jöttek orvos, nővér, adminisztrátor kollégák, asszisztensek is, visszatérők és újak. Jó kormányost kaptak a hajóba, aki legelőbb a kigondolt ültetési sorrendjüket változtatta meg. A Navigátorok hetedik éve indulnak a versenyen. Varga Helga csapatkapitány arról számolt be: szereztek már összesítettben negyedik helyezést, és arany-, ezüst, bronzérmet is a különböző divíziókban. Szombaton is éremért jöttek. Vízi struccok néven szállt versenybe a Megyeháza csapata. Dr. Balázsy Péter, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője tavaly és az idén is tagja volt a legénységnek. 2018-ban a középmezőnyben végeztek, szombaton is ugyanerre számítottak. Úgy fogalmazott: a közösségépítés a céljuk, a részvételük már maga siker, a futamon pedig majd beleadnak apait-anyait. Sokan közülük a családjukkal érkeztek. A futamok a következő eredményeket hozták: a Házisárkányok Kupájában a PETZkesek csapata nyerte a nagy döntőt. Az Open Kupa 1. dimenziójában a Harmadik műszak nevű legénység bizonyult a legjobbnak. A 2. dimenzióban az Aptiv Dragons, a 3.-ban a Kanizs Trend nyert. A legjobb céges csapatnak járó érem ezúttal a lukácsházi Schott legénységének járt. A Vegyes Kupa 1. dimenziójában a SPORTOSOKK evezett a leggyorsabban, a 2. dimenzióban a Dragon Aqua SE, a Marathon Kupát a Rába U18 legénysége nyerte. A kupagyőztesek kupát, a dobogósok érmet kaptak.