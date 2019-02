Négylábúval az irodába – Közösen kell dönteni a kutya befogadásáról

Ha bevisszük a kutyát a munkahelyre, az nem zavarhatja a kollégákat, nem ugrálhat fel a székre, viszont az jó, ha többször is mehet sétálni.

Alapvetően vezetői döntés, hogy egy munkahely kutyabarát-e. Persze ez alól is vannak kivételek, hiszen például élelmiszerbolt, közfürdő, egészségügyi intézmény nem lehet kutyabarát a jelenlegi közegészségügyi szabályok szerint, így, az ilyen munkahelyek egyértelműen kiesnek a kutyabarát munkahelyek köréből. Ahol azonban szívesen látják a négylábúakat, ott is érdemes néhány szabályt betartani. A kutyabarat.hu összeállított egy kutyabarát munkahely etikettet, amit ha megfogadunk, sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.

Mindenképpen közösen kell meghozni azt a döntést, hogy egy munkahelyre be lehet-e vinni a kutyákat, vagy sem, hiszen nem biztos, hogy mindenki szereti őket, sőt lehet, hogy valaki allergiás is rájuk. Amint egy munkahelyen befogadták a kutyát, akkor jön csak a neheze. Az ebet szemmel kell tartani, nem szabad, hogy zavarjon másokat, vagy, hogy tiltott helyre menjen. Közös területeken – lépcsőházban, liftben – mindig pórázon kell tartani. Nem szabad engedni, hogy a kutya kunyeráljon vagy felugorjon a székre, asztalra. Amennyiben ügyfél érkezik, még fokozottabban szemmel kell tartani az állatot. A kutyának megfelelő helyet kell kialakítani a pihenésre, és ügyelni kell rá, hogy mindig legyen friss vize. Munkaidő alatt célszerű többször sétálni vinni és biztonság kedvéért az oltási könyvét is mindig tartsuk magunknál.