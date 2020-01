Négyszer annyi bárányhimlős Vas megyében

Az év első hetében öt, a másodikban már húsz bárányhimlős megbetegedést számolt Vas megyében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Más fertőző betegségeket is feljegyeztek. Országosan is nőtt a számuk.

Vasi és országos szinten is emelkedett a bárányhimlős esetek száma, látszik a most közzétett, második heti összegzésből. Az év első hetében 825 esetet, aztán 2020 második hetében 891 megbetegedést számolt a NNK országosan. Vas megyében az első héten öt, a második héten húsz bárányhimlőst jegyeztek fel. Tavaly ugyanebben az időszakban rosszabb volt a bárányhimlőhelyzet az országban, akkor 1234 megbetegedés volt. Az év eddigi részét nézve is kevesebb a beteg: tavaly több mint 2200, idén 1716 bárányhimlőst számolt a NNK az év legeleje óta.

A fertőző betegségek heti jelentése szerint volt egy fertőző májgyulladás, valamint egy esetben mutattak ki campylobacteriosis megbetegedést, és kettő szalmonellás beteget számoltak a megyében.

Kiemelt képünk illusztráció!