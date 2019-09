Negyvenéves a csepregi szüret

Kétnapos rendezvény volt a 40 éves csepregi szüret ünnepe, a kulturális programok sorában a művelődési házban jubileumi tárlat nyílt, a felvonulókat szőlővel kínálták.

Sok a dolog ilyenkor a hegyen is, van, akinek a szombat rengeteg munkát jelent, magát a szüretet, aminek csúcsidőszakából éppen ez az egyik hétvége. De a felvonulásra is jöttek szép számmal: a tűzoltóságtól indult a menet, hogy a városban megmutassa magát. Pótkocsis traktorokkal, lovasokkal, lovas hintókkal indultak útnak, voltak gyerekek rollerrel, tréfás kedvűek tolókocsival, beállt a menetbe a dottó, a régi és a mai tűzoltókocsi. A jelmezesek egy része nem szűkölködött a humorban sem: a legtöbbet az otthonkás néninek öltözött traktorista férfi nyelvöltögetésén nevetett a közönség. A délután nagy koncertet adó Csepreg Város Fúvószenekara fújta a kísérőzenét, ott masíroztak a helyi mazsorettek, és csatlakozott Szentgotthárd fúvószenekara is. A hegyközség tagjai musttal, borral kínálták az Ady utcai kanyarban a felvonulókat, az unokák almával, szőlővel szaladtak oda a lassan haladó kocsikhoz.

A kultúrház tárlatának fotóin elevenedett meg a 40 év, azok adták össze a fotókat, akik az elmúlt évtizedek felvonulásain részt vettek: köztük Lágler József, Szabó László, Kovács Istvánné, Horváth József, Horváth Gyuláné, Cserpán Mária. 1979-től fogva a tűzoltók és az akkori közösségek, az agráriumban dolgozók, a honismeret és helytörténet iránt érdeklődők összefogtak, és felelevenítették a 30-as, 40-es évek terményünnepei közül a szüreti felvonulást.