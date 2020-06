Negyvenöt évesen egy 16 éves kamasz nevelőszülője lett

Egy multinacionális vállalatnál dolgozik felelős vezető beosztásban Bauer Ildikó, aki öt éve egy 16 éves lány nevelését vállalta. Az akkori kamasz ma egyetemista, pszichológiát hallgat Pécsen. Mindketten lehetőséget kaptak: Ildikó esélyt adhatott egy gyermeknek, hogy nyugodt, támogató környezetben valósítsa meg az álmait. Eszter pedig, hogy éljen ezzel. Sokat tanultak az elmúlt években.

Ildikó már fiatalon szeretett volna családot. Mivel ez nem valósult meg, komolyan foglalkoztatta az örökbefogadás gondolata. Mindig könnyen megtalálta a hangot a gyerekekkel, és elhivatott volt: élt benne a segíteni vágyás. 2010-ben Böjte Csaba ferences szerzetes mellé szegődött több hétre önkéntesnek. Akkor, ott fogalmazódott meg benne: nem biztos, hogy Erdélyig kell mennie, a környezetében is találhat olyat, akinek segíthet. Tekintettel arra, hogy egyedülálló, számolt azzal, hogy az örökbefogadásnál hosszadalmas lehet a folyamat, így elkezdte a nevelőszülői tanfolyamot. Öt éve telefonáltak neki a TEGYESZ-ből: tudják, hogy elsősorban kisgyermekben gondolkodik, de bekerült a rendszerbe egy 16 esztendős csendes, visszahúzódó, jó képességű és őszinte lelkű kislány, akit nehéz szívvel engednek gyermekotthonba. Látják benne a lehetőséget, hogy megnyugodna és tovább fejlődne, ha nevelőszülőhöz kerülne. Ildikó néhány hétig gondolkodott, majd elhatározta, lehetőséget ad Eszternek, kettejüknek. Időbe telt, míg a kapcsolatépítésben összecsiszolódtak: a tinédzser és a 45 éves nő között voltak nézeteltérések, meg kellett húzni a határt és engedni is kellett bizonyos dolgokban. Összességében elmondható: Eszter 18 éves koráig és azon túl is nyugodt körülmények között valósíthatta meg az álmait, választhatott pályát. A szárnyaszegett kislány az évek alatt kinyílt: a Pécsi Tudományegyetem pszichológus hallgatójaként most tapasztalja meg az egyetemi évek csodálatos időszakát és egy olyan tantárgyat is felvett, amelynél alapítványi kezdeményezésre hátrányos helyzetű gyermekek mentorálására van lehetősége.

Ha a segítsége kell, Ildikó most is támasz, de „magához láncolni” nem akarja a fiatalt. – Nem véletlen, hogy találkoztunk Eszterrel. A Jóisten nagy humorral összerakta, hogy én is tanuljak, az életemnek ezt az időszakát vele együtt tudjam megélni – mondja, és a szeretet helyett inkább azt hangsúlyozza, elfogadja Esztert, ragaszkodik hozzá, bízik benne, és az érzés kölcsönös.