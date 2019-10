Néha az időskor hozza meg az alkotókedvet

Idős emberek alkotásaiból nyílt kiállítás kedden délelőtt a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény táplánszentkereszti telephelyén készült képeket, maketteket, drótfákat és az alkotómunka hátterét hangulatos beszélgetés közben mutatták be az érdeklődőknek.

A könyvtár nevében Szalainé Bodor Edit igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket, hozzátéve, hogy az intézmény szívesen ad helyt kreatív alkotók bemutatkozásának. Elárulta, hogy a táplánszentkereszti idősotthonnal már a következő kiállításban is megegyeztek. Fekete Árpád intézményvezető arról beszélt, mennyire fontos az idősek számára, hogy napjaik a bentlakásos intézményekben is aktívan teljenek. Illés Lívia, a telephely vezetője pedig arról számolt be, hogy Táplánszentkereszten több évtizedes múltja van a mentálhigiénés munkának. Nehéz, de szép feladat minden idős embernél megtalálni, hogy mire képes, hogyan tudja szebbé tenni napjait, örülni az apró sikereknek.

A kiállítást a Tevékenység, Szép Öregség Alapítvány szervezte, amely 2002 óta támogatja az idősek otthonában élő lakók kulturális tevékenységét. Televíziót, számítógépet, projektort, zeneeszközöket vásárolnak, film­vetítést szerveznek, újságot is készítenek közösen a lakókkal. Törekvéseiket Dembrovszkiné Kántor Eszter kuratóriumi elnök ismertette a hallgatósággal. Az alapítvány vásárolja a kézműves-alapanyagok egy részét is, az alkotásokból időről időre vásárt szerveznek.

A lakók kórusa vidám népdalokkal vezette be az alkotók bemutatkozását, akikről aztán a velük együtt tevékenykedő mentálhigiénés munkatársak név szerint is szóltak pár kedves szót. Pilát Iván festményeken örökítette meg a kastélyt és környékét, Rózsa Ibolya quilling tecnikával készített tarka madarakat. Horváth László fényképek alapján épületek makettjeit formálta meg, köztük a kőszegi Jurisics teret. Kiss Boldizsár pirogravírozással éget látványos ábrákat a fába. Szombathelyi László pedig kőből és drótból szerencsefákat, madarakat alkot. A nemritkán az ágyak mellett, az éjjeliszekrényen zajló barkácsolás jót tesz a kezek mozgásának, de a léleknek is. Sikerélményt, örömet, büszkeséget jelent az alkotónak, és annak is, aki az egyedi kompozíciókat ajándékba kapja. A sok munkához pedig az egyes részfeladatok végzésével egy nagyobb kollektíva is hozzájárul.

A táplánszentkereszti idősek alkotásait november 18-áig lehet megtekinteni a Berzsenyi Dániel Könyvtár első emeleti olvasótermében.