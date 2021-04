Nehéz a helyzet, de újra a volán mögött – Vasi tanuló vezetővel és oktatóval is beszéltünk

Hathetes kényszerpihenő után, április 19-én a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont újraindította vizsgáztatási, vizsgálati és utánképzési tevékenységeit. Először a már befizetett, lemondott időpontokat pótolják. A kérdés csak az, mennyit felejtettek ez idő alatt a tanulók.

Ezt ne hagyja ki! Tudományosan nem értékelhető Karácsonyék felmérése

Gyűrűs Hanna januárban kezd­te a gyakorlati órákat autóvezetésből. Hetente több órát töltött a volán mögött, megtanulta a jármű kezelését, megszokta a forgalmat, s úgy tűnt, hamarosan meg is lehet a jogosítványa. Mindössze három órája lett volna a vizsgáig, amikor bejelentették, hogy a koro­navírus-járvány harmadik hul­lámának megfékezéséért március 8-ától törlik az időpontokat. Több hét kihagyás után múlt héten vezetett újra.

Oktatója, Árvay Kornél azt mondja, igyekszik olyan tudást adni, úgy rögzíteni a legfontosabbakat, hogy később, már a jogosítvány birtokában se okozzon gondot egy hosszabb szünet. Az első tapasztalatok alapján úgy látja, Hanna nem felejtett sokat, rövid időn belül újra vizsgázhat. Szerinte egyébként teljesen egyénfüggő, hogy kinek hány pótórára van szüksége, nem lehet előre meghatározni egy számot. A szakember azt tanácsolja, ha valaki nagyobb kihagyás után ül újra volán mögé, kevésbé forgalmas időpontot és útvonalat válasszon először, és amennyiben szükségét érzi, ne szégyelljen egy kis időre újra tanulóautóba ülni.

A pandémia kezdete óta másodszor kerültek nehéz helyzetbe tanulók és oktatók egyaránt. A 17 éves lány szeretne ugyan minél előbb jogosítványt szerezni, de nem szorítja az idő munkahelyi, családi körülmények miatt. Többek azonban nincsenek ilyen szerencsés helyzetben.

Árvay Kornél szólt arról is: a tavaszi hullámhoz képest most segítséget jelentett a fő­állású oktatóknak, hogy nem kellett katát fizetniük, ennek ellenére voltak, akik más munka után néztek a kényszerpihenő ideje alatt. Hozzátette, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ahogy korábban, most is mindent megtesz, hogy gyorsan pótolják az elmaradt vizsgákat, amiben segítségükre vannak a nem főállású vizsgabiztosok is. Árvay Kornél elmondta, az autóiskola minden gépjármű részére ózonos fertőtlenítést biztosított, s az órákon mindig maszkot viselnek.

A jogosítvány megszerzésével kap­csolatos tevékenységek is felnőttképzésnek mi­nő­sülnek, így április 19-én új­raindulhattak a vizsgák.

A köz­pont közölte, első körben a korábban lemondott közlekedési vizsgákat tartják meg. A veszélyhelyzetre tekintettel rugalmasan kezelik akár a vizsga napján beérkező lemondásokat is, ilyen esetben ingyen adnak új időpontot. Tavaly a majdnem két hónapos kényszerű leállás dacára több mint 680 ezer vizsgát bonyolítottak le.