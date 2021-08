Nehéz helyzetben a fuvarozók az üzemanyagárak miatt – Vasi vállalkozónál is érdeklődtünk

Nagyot drágult egy év alatt a gázolaj, ám ezt a fuvardíjak nem követték le, ahogy a többi költségváltozást sem. Sokszor úgyis be kell vállalni egy munkát, hogy az már nem éri meg.

Jelentősen emelkedtek egy év alatt az üzemanyagárak, ami jószerivel mindenkinek, de különösen azoknak fáj, akik a fuvarozásból élnek. A szállítmányozásban nem ritkák az egy évre szóló szerződések, és ha abban nem rögzítik az üzemanyagár-változás kompenzálását, akkor könnyen előfordulhat, hogy a kamionos veszteséggel, de legjobb esetben is önköltségi áron kénytelen elvállalni a fuvart.

Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkár-helyettese megerősítette, valóban előfordul, hogy a vállalkozók kénytelenek akár veszteséggel is teljesíteni a szerződést, nehogy elveszítsék partnereiket, mivel nagyon nagy a verseny a fuvarozók között. Hozzátette, nemcsak az üzemanyagár, de minden más költség, mint az útdíjak vagy a bérköltség is folyamatosan nőtt az elmúlt években, amit azonban a fuvardíjak nem követtek le. Egyre komolyabb problémaként jelentkezik az Európai Unión kívülről érkező, ukrán és fehérorosz konkurencia. Az ottani cégekkel képtelenség felvenni az árversenyt, mivel a munkabérek is alacsonyabbak és az üzemanyag is jóval olcsóbb az említett országokban. Mindezzel együtt a tavalyi év összességében nem alakult rosszul fuvarozási szempontból, az idei határozottan nehezebbnek ígérkezik.

Hasonlóak a tapasztalatai a kemenesmihályfai Ferenczy Sándornak is, aki harminc éve van a szakmában, és több mint húsz kamionnal dolgozik, leginkább ömlesztett árut: kavicsot, földet, valamint gabonát szállít. Ő általában úgy köt szerződést, hogy az üzemanyagár-változást figyelembe veszi a megrendelő. De kétségtelen, hogy vannak olyan fuvarok, amik nem, vagy csak alig érik meg. Mivel azonban ő nemzetközi fuvarokat is visz, belefér, ha néhány autó veszteséget termel. Inkább, mintsem hogy az ember elveszítsen egy megrendelőt. Az idén valóban jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak, és munkából is kevesebb akad, ennek oka, hogy befejeződött az M85 Csornától Sopronig tartó szakaszának építése, emiatt pedig sok autó felszabadult, telítődött a piac.

Sándor elmondta, sokan kifejezetten ennek az útépítésnek a hatására vágtak bele a fuvarozásba, mindenféle tapasztalat nélkül, most pedig nem tudnak mit kezdeni az autóikkal. A mostani időszak egyébként hagyományosan uborkaszezonnak számít a szállítmányozásban, de szeptembertől úgy néz ki, ismét indulnak a nagyobb beruházások, lesz munka bőven.