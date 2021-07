Nem akadtak nagy halak a horogra Püspökmolnáriban

Június harmadik hétvégéjén a püspökmolnári kavicsbányatavon rendezték meg felnőtt és ifjúsági hobbi kategóriában harminc nevezővel a Vasi Vizeken – Decathlon Kupasorozat következő állomását.

A versenyen induló 27 felnőtt versenyzőt három szektorba sorolták be. A szektorelsők kerültek a dobogós helyekre. Az A jelű szektorban Pajtli Tibor (Spartacus HE) horgászott a legjobb taktikával, 9240 grammot sikerült fognia, amivel szektorát megnyerte. A B és C szektor kissé halszegényebbnek bizonyult, de így is 5 kilogramm feletti fogásra volt szükség a dobogóhoz. A B szektorban Bálint Gábor (Körmendi Munkás HE) végzett az élen 5960 grammal, míg a C-ben 5340 grammal Pajtli László (Spartacus HE) végzett az élen.

Az ifik közül Linter Hunor (Répcelaki HE) 7020 grammal volt a legügyesebb fiatal pecás, második helyen Bors Ivett (Spartacus HE) végzett 1020 grammal, a harmadik pedig Sánta Dávid (Körmendi Munkás HE) lett 580 grammal. Az eredményhirdetésen Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke megköszönte a sportszerű részvételt és a szervezők munkáját. A helyezettek kupákat, érmeket, okleveleket vehettek át. A dobogósok vásárlási utalványokkal gazdagodtak.

Kiemelt képen: A verseny díjazottjai