Nem csak segít: lelki társ is – Bőszééknél lassan családtaggá válik a huszonkét hónapos labrador

Akik gyakran látják, azoknak bizonyára feltűnt a változás: Bősze Györgyöt, a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületének elnökét megszokott, zsemleszínű vakvezető kutyája helyett néhány hete egy fekete négylábú társ kíséri. Ez a váltás jó alkalom arra, hogy utánajárjunk: ki, hogyan, milyen körülmények között kaphat ilyen hűséges társat maga mellé.

– Az első kutyám, Berci tízéves lesz, még dolgozhatna – magyarázza Gyuri. – De sajnos, ízületi kopást állapítottak meg nála, hallom, amikor megcsusszan a hátsó lába vagy az első megbicsaklik. Ez a vonatra felszállását például nagyon megnehezíti. Jeleztem a kutyaiskola felé, és az orvos a nyugdíjazásáról döntött. Mivel elég aktív életet élek, akár a munkahelyre jutást, akár az egyesületi ügyintézést nézem, szükségem volt segítőre ahhoz, hogy biztonságosan tudjak közlekedni.

Györgynek három hétig kellett várnia az új társra – ezalatt az idő alatt megszenvedte az egyedül, bottal közlekedést. De szerencséje volt, mert hamar találtak neki a csepeli kutyakiképző központban olyan kutyust, aki passzol hozzá.

– Hárman vártunk új kutyára, és az én pontszámom lett a legmagasabb. Ilyenkor részletes vizsgálaton esünk át, és az kapja a kutyát, akinek a mentalitása, közlekedési sebessége, mozgásigénye, határozottsága legjobban passzol az állathoz. A kutya nemcsak segédeszköz, hanem lelki társ is. Vannak megfontoltabb, kimértebb állatok. Mi Bercivel tempós, laza, hülyéskedős társak voltunk, és Potter is ilyen.

Mindamellett nagyon téved, aki azt hiszi, minden kutya ugyanúgy működik. Hiába számított gyakorlott kutyásnak, Gyurinak szinte mindent újra kellett tanulnia.

– Több hétig jártunk együtt a vizsga előtt. A betanulás alatt sokszor eljött az oktató is, figyelmeztetett, ha olyan dolgot akartam egyedül megoldani, amit Potter is tud már. Ahogy a gyerekek iskolai követelményei változnak, úgy a vakvezető kutyák kiképzése is átalakult. Jelzik például a taktilis útburkolati jeleket, a tócsákat az utcán, sőt Potter még a bankban várakozva is keres nekem üres széket.

Végül gazdinak és kutyusnak együtt kellett közlekedésbiztonsági vizsgát tennie. Jelenleg országos szinten nyolcvanan várnak vakvezető kutyára. A megyében hat kutyus van szolgálatban, ez jó arány. A feltételek eléggé leszűkítik az igénylők számát. Nem számíthat például kutyusra, akinek egyensúlyzavara van, nem önellátó, és az sem, aki gyakran fogyaszt alkoholt. Szempont az is, hogy milyen lakásban lakik az illető, van-e családja, milyen járművel közlekedik és így tovább. Feltétel a nagykorúság és az érvényes látássérült egyesületi tagság.

A kiképzett kutyát, melynek értéke több millió forint, használatba kapják a gyengén látók. Egy indító zsák táp és a felszerelés után az ellátásukról a gazdi gondoskodik. A 22 hónapos labrador lassan a család tagjává válik Bőszééknél. Bercike pedig megkapta a lehetőséget, hogy velük maradjon – jóllehet sorban állás van a nyugdíjazott vakvezető kutyákért.

– A mai napig minden reggel felkel, és nézi, hogy nem őrá adom a hámot és nem vele indulok el. Ilyenkor kap némi jutifalit, simit, és mondom neki, hogy „kis nyugdíjasom, te csak pihenj”.