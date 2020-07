Nem épül meg a Kőszeg Meszes-völgyi erdészeti feltáró út

Hónapok óta élénk érdeklődés kíséri a Kőszegi-hegység lábánál elhelyezkedő települések, tehermentesítése céljából létesítendő új erdészeti feltáró út kérdését (az útra a kitermelt faanyag szállítása miatt van szükség). Lapunk is több ízben beszámolt a témáról. A Vas Megyei Kormányhivatal ma kelt határozata szerint nem ad engedélyt a tervezett beruházásra. A határozatból az látszik: nem a lakossági tiltakozások hatására utasította el a hivatal az Erdészeti Zrt. kérését, hanem a vonatkozó jogszabályra hivatkozva.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. benyújtotta a zöldhatósághoz az előzetes vizsgálati dokumentációt, az eredetileg a Meszes-völgyi erdőn keresztül tervezett útjuk ellen az érintett ingatlantulajdonosok, lakóközösségek azonban tiltakoznak, aláírásgyűjtésbe kezdtek, mondván, féltik a nyugalmukat, a békés környezetet.

Június végén a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya közmeghallgatást hirdetett a Meszes-völgybe tervezett erdészeti feltáró út létesítésével kapcsolatos környezetvédelmi hatósági eljárás keretében. Információink szerint Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója a közmeghallgatáson azt ígérte, készek a kompromisszumokra.

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere pedig úgy nyilatkozott a közmeghallgatás után: alaposan, nagyon sokféle szempontból, sok ember bevonásával tanulmányozták a kérdést. Az erdészetnek azt javasolták, vizsgáljanak meg más megoldásokat is. Továbbá a város részéről konkrét javaslatot is tettek egy másik nyomvonalra, amely természetvédelmi, lakossági, domborzati szempontból is jobb, mint a mostani terv.

Ma fordulatot vett az ügy. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője Facebook-oldalán tette közzé: a Kőszeg Meszes-völgyi erdészeti feltáró út létesítése tárgyában indult vizsgálati eljárásban a Szombathelyi Erdészeti Zrt. beadványában foglalt kérelmét a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva elutasította a Vas megyei Kormányhivatal. A határozatban az szerepel: kizáró ok merült fel, az adott beruházás megvalósítására nem ad engedélyt a Vas Megyei Kormányhivatal az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály állásfoglalása alapján.

