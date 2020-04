Nem halasztják el az érettségit Ausztriában

Döntés született Ausztriában: rendhagyó módon, de megtartják az érettségi vizsgákat.

A koronavírus-világjárvány az élet szinte minden területére rányomta a bélyegét, a többi között a közoktatásra és a felsőoktatásra is. Nagy dilemma elé kerültek a döntéshozók: a veszélyhelyzetben milyen módon lehessen órákat, vizsgákat tartani. Az egyik kiemelt kérdés a középiskolát befejezőkre vonatkozik: mi legyen az érettségikkel, azokat meg tudják-e tartani az új helyzethez alkalmazkodva. Ausztriában csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek – közölte honlapján az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató (ORF) magyar nyelvű honlapja.

Azt írták: a végzős diákok lezárhatják tanulmányaikat, nem halasztják el az érettségit. Heinz Faßmann oktatási miniszterre hivatkozva hozzátették: rendhagyó módon most csak írásbeli vizsgát tesznek a diákok, három tantárgyból: németből, matematikából és angolból. A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban angol helyett pedig magyarból lesz majd a vizsgájuk a középiskolásoknak.

Kiemelték: a végzős osztályoknak május 4-étől kezdődik meg a felkészítő oktatás az intézményekben, csak a vizsgatárgyakból. Az érettségik időpontját is közzétették: május 25-ével indulnak a számonkérések, a népcsoporti nyelvek – mint például a magyar – érettségi vizsgáit pedig június 3-án rendezik meg.

Beszámoltak arról is, hogy az írásbeli vizsga idejét egy órával meghosszabbítják, hogy be tudják tartani a higiéniai előírásokat, mint például a rendszeres szellőztetést. Az érdemjegybe nemcsak az írásbeli eredmény számít, hanem a félévi osztályzat is. Szóbelizni annak kell mennie, aki elégtelent kap, és azon szeretne javítani. A kompenzációs szóbeli vizsgákat júniusban tartják.