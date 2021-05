Nem igaz, hogy a kormány bünteti Szombathelyt – Hende Csaba válaszolt kérdésünkre

Az előválasztás, a kompenzáció és a város fejlesztési tervei is terítékre kerültek a Kérdések és válaszok első kézből elnevezésű videófórumon. Hende Csaba parlamenti alelnök, a térség országgyűlési képviselője negyedik alkalommal tette közzé a felvételt közösségi oldalán.

A hagyományok szerint az első percek a legfrissebb országos ügyekről szóltak, továbbá a közelgő előválasztásról is beszélt a képviselő. – Ez egy olyan lakodalom, ahova minket nem hívtak meg. Ezen az előválasztáson a kormánypárti szavazóknak nem kell, sőt nem is ildomos részt venniük. Ez egy afféle baloldali házibajnokság, ahol a kormányváltásra törekvő egyesült politikai erők kiválasztják egyrészt a közös miniszterelnök-jelöltjüket, másrészt helyben azt az egyéni képviselőjelöltet, aki az egyesült baloldal és az ellenzék nevében a fideszes jelölt kihívója lesz – fogalmazott.

Szerkesztőségünk a többi közt arra volt kíváncsi, a kormány valóban bünteti-e Szombathelyt. Az elmúlt hetekben ugyanis attól volt hangos az ellenzéki sajtó, hogy a vasi megyeszékhely nem kapott működésre kompenzációt. A bő és tartalmas válasz lényege az, hogy ez egy hamis beállítás, hazug ábrázolás. Hende Csaba kifejtette: a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot a kormány úgy vészelte át, hogy a munkavállalók száma nem csökkent, az ország gazdasági teljesítménye pedig 1,9 százalékkal nőtt az első negyedévben. Ehhez azonban az kellett, hogy a munkáltatókat különböző járulékkedvezményekkel, fejlesztésre fordítható összegekkel segítették, az iparűzési adó mértékét pedig megfelezték. – Ha munka van, minden van – húzta alá a parlamenti alelnök, majd így folytatta: ezt a pénzt nem a településektől vonták el, hanem a vállalkozások kasszájában hagyták. Ez is kellett ahhoz, hogy megőrizzék a munkahelyeket. A kormány azt vizsgálta meg, hogy az egyes települések ezek után miként tudják kigazdálkodni a kötelező feladatok ellátásához szükséges összeget. – A számok ellen nem lehet lobbizni. Szombathely, köszönhetően Puskás Tivadar kilencéves munkájának, az adóerő-képesség tekintetében a nyolcadik legjobb az országban. Szombathely, ha szűkösen is, de el tudja látni a feladatait. Most az életben maradás a cél. Pontosan ezért nem kapott most kompenzációt Győr, Veszprém és Székesfehérvár, de jutott támogatáshoz az ellenzék három fellegvára: Miskolc, Szeged és Pécs – magyarázta a parlamenti alelnök.

Hende Csaba szólt arról is, fejlesztési támogatásra ennek ellenére számíthat Szombathely. A különböző uniós és kormányzati források minél hatékonyabb megszerzése érdekében munkacsoport is alakult a kormány és a város tagjaival közösen. – Lehet, hogy Nemény András polgármester úrral nem mindenben értünk egyet, de a város iránti elkötelezettség összeköt minket. Optimista és elszánt vagyok. Bizonyítani akarom, hogy nemcsak egyszer volt M86-os út, hanem lesz Szombathely és Kőszeg, illetve Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi út is, ahogy megvalósul az északi elkerülő út is, sok egyéb fejlesztéssel egyetemben – mondta a térség országgyűlési képviselője.