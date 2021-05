Nem kell a szomszédos települések bölcsődéibe vinniük a csákánydoroszlóiaknak gyermekeiket

Jövő héten elkezdődik az új minibölcsőde építése. A TOP pályázatából 110 millió forintot nyert el a település az új intézmény megvalósítására. Várhatóan jövő tavasszal már fogadja az első gyermekeket az óvoda telkén felépülő, árnyékolt terasszal is ellátott létesítmény.

A község önkormányzata már korábban döntött arról, hogy ha a pályázati források engedik, akkor hét kisgyermek befogadására alkalmas minibölcsődét építenek a településen. Horváth István polgármester tájékoztatása szerint két évvel ezelőtt felmérték, hogy a lakosság körében milyen igények mutatkoznak a bölcsődei ellátásra. Ennek alapján hozta meg a képviselő-­testület a döntést.

Az 1750 lakosú Rába-parti településen 70 óvodás és 200 általános iskolás gyermek ellátása eddig is működött, de igény mutatkozott a kisebb gyermekek fogadására alkalmas intézmény létrehozására is. Az önkormányzat kétszer is nekirugaszkodott forrásteremtésnek. A település már az elsőkörös pályázaton sikerrel járt, de az akkor elnyert összeg nem lett volna elég a teljes építkezésre, ezért új pályázatot adtak be – és el is nyerték a szükséges nagyobb forrást. Így most a TOP-keretből származó 110 millió forintból épülhet fel az új bölcsőde.

A támogatási szerződés megkötésével elindultak az előkészületi munkák. Lezajlott a közbeszerzés, kiválasztották a kivitelezőt, április végén megtörtént a munkaterület átadása és várhatóan a jövő héten megkezdődnek a munkák: a terület előkészítésével és az alapásással. A kivitelezésre 260 nap áll rendelkezésre. Várhatóan jövő év január közepére készül el az új intézmény és tavasztól fogadják az első gyerekeket.

– A 154 négyzetméteres épület az óvoda telkén áll majd, ezzel megkönnyítjük a többgyermekes családok életét – tudjuk meg Horváth István polgármestertől. – A gyermekszobához árnyékolt terasz és több egyéb kiszolgálóhelyiség is tartozik majd. Lesz melegítőkonyha, raktárhelyiség, személyzeti öltöző és vizes- blokk, a kisgyerekek kültéri játékai számára egy fedett tároló is készül. Akadálymentes lesz az épület.

– Csákánydoroszló legsikeresebb, legtermékenyebb időszakát éli ezekben az években – állítja V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. – Nincs olyan ember a településen, akit a jelenleg zajló fejlesztések közül valamelyik ne érintene. Mil­liárdos nagyságrendben érkeztek pályázati források a faluba, melyből bővül az iskola, tornaterem épül, megújult az óvoda és elkezdődött a Rába melletti turisztikai fejlesztés is. Bizonyára lesznek olyan helyi kisgyermekes családok, amelyeknek legalább ilyen fontosságú az új minibölcsőde. A kormány az óvodáskor alatti gyermekek ellátását szolgáló intézményhálózat fejlesztésével is arra törekszik, hogy a gyermeket nevelő családok számára a legjobb életfeltételeket biztosítsa.

Kiemelt képen: Horváth István polgármester a helyszínen a minibölcsőde terveivel