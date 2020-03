Nem koronavírus-gyanúsként vették fel a Markusovszky kórházba az orosz férfit

Magas lázzal, rosszulléttel vittek be a mentők egy férfit a kórházba.

Nem kis riadalmat okozott az a 61 éves orosz férfi, akit magas lázzal, rosszulléttel vittek be a mentők szombaton a Markusovszky kórházba. Úgy tudjuk, a beteget a járvány esetére előírt protokoll szerinti felkészültséggel (védőfelszerelésben) fogadták a gyanús esetek vizsgálatára kialakított, elkülönített helyen.

A vizsgálatok és a begyűjtött információk alapján azonban esetében nem merült fel a koronavírus gyanúja – ezt kérdésünkre megyei népegészségügyi szakember is megerősítette. A 61 éves beteget egyébként Bükről vitték be a kórházba. Az orosz férfi Bécs érintésével érkezett a fürdővárosba. Most a Markusovszky kórházban fekszik, vizsgálják, mi okozhatja a magas lázát és a rosszullétét.