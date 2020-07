Nem parkolhat az új térkövön a kőszegi piacnál a hűtőpultos autó

A peresznyei Mucsi István húsfeldolgozó a büki és a kőszegi termelői piacon szokott árusítani. Azzal a panasszal fordult hozzánk, hogy a megújult kőszegi piacról gyakorlatilag „kitiltották”, legalábbis nem árusíthat a korábbi módon.

Mucsi István elmondása szerint már két éve árusított a kőszegi piacon – pontosabban annak területén kívül, az önkormányzat engedélyével – a hűtőpultos kocsijáról (ami a karantén idején is jó szolgálatot tett), és most már ezt nem teheti, pedig a megállapodást nem bontották fel. Azt mondták neki, hogy menjen be a piac területére, pakoljon ki az asztalra, ahogy a többiek, de számára ez visszalépést jelentene higiéniai és hűtési szempontból.

A piacgondnoktól és a városüzemeltetési osztálytól azt a választ kapta, hogy a kocsijával nem állhat meg a térkövön.

Megkérdeztük a kőszegi önkormányzatot, lehet-e megoldást találni. Mucsi István a konfliktus miatt jelenleg „kizáródott” a piacról, pedig a térséghez tartozó kistermelő. Érdeke-e az önkormányzatnak, hogy a kőszegi piac vonzásában tartsa? Számít-e a bevétel, amit a kocsi után fizetett magasabb helypénz jelentett? Mucsi István elmondása szerint korábban 600 forintot fizetett egy alkalommal a piacon, a kocsiért pedig 2500 forintot, vagyis évente több mint százezer forintot, amióta megvan az autó. Sérelmezi, hogy nem csináltak neki helyet a piacon.

A városi piac üzemeltetője, a Kőszegi Városüzemeltető Kft. ügyvezetője, Kovács István a következő tájékoztatást adta: Mucsi Istvánnak ideiglenes jelleggel az új piac megépítéséig adtak engedélyt, hogy árusító kocsijából az ideiglenes piac területén áruljon. Az új piac elkészült, a hús-hentesáru, tej-tejtermék, sütemény és egyéb, magasabb higiéniát igénylő élelmiszerek árusítói részére a zárt csarnokban adtak lehetőséget. A csarnokon belül áramvételi helyeket létesítettek, tehát igény szerint hűtőszekrény, hűtőpult üzemeltethető. Ezt a lehetőséget Mucsi Istvánnak is felajánlották, aki ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni.

Az új piac területén nem alakítottak ki olyan területet, ami a járműből, mozgóboltból való árusítást lehetővé teszi. Az árusítók részére az árukirakodás idejére közvetlenül a piac mellett lehetővé teszik a megállást, a kirakodás után pedig gépjárműveiket – térítésmentesen – zárt parkolóban helyezhetik el. Az ügyvezető azt is hozzátette, hogy a piac 90 százalékot meghaladó kihasználtsággal működik.