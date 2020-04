Nem szakadt meg az évtizedes hagyomány: online szavalóversenyt hirdettek Nádasdon

Régi szokás a településen, hogy minden évben szavalóversenyt rendeznek április 11-e, A magyar költészet napja alkalmából. Idén, a koronavírus okozta járványhelyzetben sem szakították meg a sort: a jelentkezők videóra vették a versmondásukat és küldték el a szervezőknek.

Évtizedes múltra tekint vissza a költészet napi szavalóverseny Nádasdon, amelyet öröm szavalás mottóval szervezzük meg évről-évre – mondta el Földes Tímea, a Művelődési ház vezetője, az „Együtt Nádasdért” Egyesület elnöke. A családias hangulatú, ám részvevők számában bővelkedő versenyen a kicsi gyerekektől a felnőttekig, szépkorúakig sokan megmérettetik magukat. – Összkulturális rendezvényként tartjuk, hiszen a versenyzők előadásai mellett zenés, verses műsorral kedveskedünk nekik. Tehát nemcsak verselésről szól a program, hanem arról, hogy mi is adunk vissza a kultúránk valamely szeletéből a hozzánk ellátogatóknak – emelte ki az intézményvezető. Idén szabadon lehetett választani az előadandó alkotások közül: dalszöveggel, prózával, saját munkával is lehetett jelentkezni. – Itt, Nádasdon az idősek és a fiatalok között is van, aki ír verseket. Van olyan, akinek 2-3 éve a saját újságunkban megjelenik egy-egy versecskéje, akár címlapon, akár az újság belső oldalain. Arra különösen figyelünk, hogy a magyar kultúrát, költészetet kiemelten támogassuk, ily módon is – hangsúlyozta Földes Tímea.

Minden évben a Művelődési ház ad otthont a megmérettetésnek, idén azonban a járványhelyzet miatt változtatni kellett a platformon: azt kérték a jelentkezőktől, videóra vegyék a versmondásokat és azt küldjék el az egyesületnek; a felvételeket zsűri értékeli, és azt szintén videós összeállításban adják majd közre. – A legfiatalabb verselőnk 22 hónapos és 25 napos, ő Móra Ferenc Zengő ABC-jéből adott elő egy részletet a maga módján. Vannak iskolás korú gyermekek és felnőttek is a résztvevők között. Van, aki kész koncepcióval készült, míg más odaállt a kamera elé és saját maga készítette a felvételt, majd küldte el nekünk. Mindegyiknek megvan a maga bája és szépsége – tette hozzá. A Legáth család összefogott: az édesapa, az édesanya és leányuk közös produkciójával indultak. – Pont harminc éve volt, hogy a gyermekeink először szavaltak a rendezvényen, akkor 3 és 4 évesek voltak és Szabó Lőrinc: Tavasz című versét választottuk. Most, 30 év után, a lányunk kérdezte, hogyelőadjuk-e ugyanezt, és az édesapa lenne a Vén Rigó – tudtuk meg az édesanyától, Legáth Tibornétól, aki hozzátette: az elmúlt évtizedek alatt változott a vers mondanivalója számukra. – Az eltelt harminc év alatt más jelentést hordoz a családnak; a gyerekek felnőttek, mi is idősebbek lettünk, ráadásul az utolsó két sora, „Akkor hát szép lesz a világ?” „Még szebb és boldogabb!” a vírushelyzet idején különösen aktuális, reményt ad. Kicsi vers, kicsi mondandóval, de nekünk ez mégis sokat jelent – fűzte hozzá. Szavai szerint a szavalóverseny azért különleges a településen élőknek, mert mindenki ismer mindenkit, az előadások így sokkal személyesebbek, ezért szeretik különösképpen.

A szavalatok beküldési határideje pénteken este lejárt, érkeztek felvételek nemcsak a helyiektől, hanem Szombathelyről, Körmendről is, hiszen most, mivel a világhálón tették közzé a felhívást, nemcsak nádasdi jelentkezőket vártak, a szűkebb környezetükből és az ország más településeiről egyaránt. A felvételeket a szervezők közzé teszik, az „Együtt Nádasdért” Egyesület Facebook oldalán lehet megtekinteni azokat.