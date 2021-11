Nem szakítják meg a hagyományt Király Sándorék, disznóvágáson jártunk Magyarnádalján – fotók

A disznóvágás a vidéki élet egyik legnagyobb közösségi eseménye volt egykor. Mára megkopott a szokás, de azért vannak, akik éltetik a hagyományt. Király Sándorék ilyenek. Múlt szombaton volt náluk disznóvágás, mi is ott jártunk vendégségben.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány módszerével próbál túlélni Karácsony Gergely

Reggel háromnegyed hétre voltunk hivatalosak Magyarnádaljára, Király Sándorékhoz. Egy kicsit megcsúsztunk időben, negyed nyolc után értünk oda, akkor már javában perzselték a 160 kilós jószágot. A fogópálinkán is régen túl volt a népes férfitársaság, enélkül ugyanis nem lehet disznóvágást kezdeni. A szíverősítő persze saját gyümölcsből készült, mégpedig permetszert soha nem látott bioalmából. Hátul tyúkok kapirgáltak, és volt néhány kíváncsi macska is. Idilli falusi udvar ez. A házigazdák jelzik: amíg élnek, addig biztos, hogy lesz náluk disznóvágás. Nem szakítják meg a hagyományt.

– Évente általában kétszer vágunk disznót – kezd bele a ház asszonya, Katalin. Az egyiket mindig februárban, hogy legyen friss sonka a húsvéti szentelésre, a másikat Katalin-nap táján a karácsonyi ünnepekre. Igaz, az idén nyáron is volt disznóvágás, mert kiürült a fagyasztóláda. Persze a nyári vágás nem az igazi, olyankor préshurka vagy más néven disznósajt nem készülhet a meleg miatt, pedig az az egyik kedvenc. Merthogy a legfinomabb rész, a fejhús is abba kerül.

Első körben bürkét lehet kóstolni, ez akkor jó, ha gusztusosan vékony, de gyengébb gyomrúaknak akkor is elég egy kisebb borítéknyi belőle. Tíz óra körül elkészül a vese velővel, majd a dinsztelt máj. Fontos, hogy nem olaj, hanem házi zsír kerül a hagyma alá az edénybe. Aztán dél után nem sokkal már van húsleves, káposzta és sült hús is. Töltenek véres hurkát és húsos kolbászt, utóbbihoz nemcsak sertés-, hanem marhahúst is használnak, így lesz extrán finom. Az ízesítés recept alapján megy, a munkát a házigazda, Király Sándor – vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Nyika – felügyeli. A kolbász rövid időre – maximum egy-két napra – kerül füstölőbe. Ehhez akácfát használnak, mert ettől lesz a kolbásznak igazi szép színe. Amúgy gyümölcsfával – cseresznyével, meggyel és szilvával – szokás füstölni.

A családban két fiú van, Ádám és Péter, ők is segítenek, de jön a népes família többi tagja is. Az idén inkább csak a férfiak, így Katalinnak a tűzhely mellett egyedül kell helytállnia. A családon kívül két fiatalember is van a faluból – Páll Ádám és Páll Tamás –, akik korukat meghazudtolóan értik a böllérség minden fortélyát. Jön vendégségbe Kiss László körmendi plébános is, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolnak Királyék.

– A disznót saját magunk neveltük, de lehet, hogy ez volt az utolsó, mert olyan drága a gabona, hogy nem éri meg. Jobb, ha már egyenesen hízót vesz az ember, nem a malacot nevelgeti. Persze abban meg ott a rizikó, hogy túlságosan tápos a disznó, annak más a húsa, más a szalonnája, és szivacsos töpörtyű lesz belőle.

Estefelé befut a szomszédság, híre megy, hogy disznót vágtak a faluban. Királyék szívesen látnak mindenkit, ez abban is megmutatkozik, hogy nem kupicában, hanem kisebb kávéspohárban mérik a pálinkát a vendégnek.

Jócskán előre kell tervezni, így Királyéknál a következő vágás időpontja is megvan már. Jövőre, február harmadik hétvégéjén lesz disznótor megint, addig hizlalják a jószágot az ólban.

Kiemelt képünkön: Király Sándorék minden évben vágnak disznót az év végi ünnepek előtt