Nem tartják meg a koronavírus miatt a VII. Lukácsházi Böllérversenyt és Pincés-Kemencés napot

A polgármester közleményt adott ki, amit változtatás nélkül közlünk!

„Kedves Vendégeink!

A gyorsan terjedő koronavírus járványra tekintettel településünk számára ugyan fájó, de felelős döntést hoztunk meg: NEM TARTJUK MEG A VII. LUKÁCSHÁZI BÖLLÉRVERSENYT ÉS PINCÉS KEMENCÉS NAPOT.

Nemzetközi gasztronómiai fesztiválunkra idén is több ezer vendéget, helyi és külföldi csapatokat is vártunk. A WHO és a magyar népegészségügyi szerv ajánlásait is figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy idén elmarad a tömegeket vonzó rendezvényünk, hiszen a koronavírus ellen az eddig ismert egyetlen eszköz a megelőzés. Hiszünk abban, hogy tudatos és felelős döntésünk segít ebben.

Megértésüket köszönjük és találkozunk 2021-ben.

Virág János polgármester és Lukácsháza Község Képviselőtestülete”