Nem tudta megnehezíteni a bajnok dolgát az Alba

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 19. fordulójának rangadóján a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kiadós verést mért az Alba Fehérvárra.

A hazai oldalon Reddic felépült betegségéből, Váradi pedig sérüléséből. A bemutatásnál nagy tapsot kapott az Albát erősítő Darrin Govens, aki az előző években kulcsembere volt a Falónak. Váradi Benedeket pedig 25. születésnapja alkalmából köszöntötték a Falco-szurkolók.

Rohanós kosárlabdával, bátor támadójátékkal kezdtek a csapatok. A Falco azonban ügyelt a védekezésére is, valamint remekül szedte a lepattanókat, így kezdett meglépni (4. perc: 10-5). A házigazda uralta a meccset, pontosabban, gyorsabban játszott ellenfelénél – és ha egy kicsit jobban dob, nagyobb előnyre is szert tehetett volna (7. perc: 14-7). Így az Alba azért tartott a lépést. Az első etap hajrájában Hooker triplájával elérte a tíz pontot különbség, de két fehérvári büntető zárta a negyedet. A második etapban agresszívebb játékkal tért vissza a pályára az Alba (13. perc: 23-18). A Falco próbálta visszaverni a felzárkózási kísérletet, de támadásban akadozott a gépezet. Időt kért a hazai kispad. Sikerült felpörgetni a tempót, fel is javul a bajnokcsapat játéka.

A vendégeknél Markovic húzta a szekeret, szombathelyi oldalon megoszlottak a terhek – igaz, Lake remek játékkal szállt be a padról. Közben egyértelműen átvette az irányítást a Falco, állva hagyta ellenfelét, a sokadik gyors indításból szerzett hazai kosár után időt kért az Alba (18. perc: 38-27). De a folytatásban sem tudott mit kezdeni a vasiak szervezett védekezésével a fehérvári alakulat. Végül 15 pontos hazai vezetést mutatott az eredményjelző a nagyszünetben (20. perc: 42-27). És nem úgy tűnt, hogy a Falco nagyon megerőltette volna magát.

Curry triplája nyitott a második félidőt. A folytatásban aztán tette a dolgát a Falco, fokozatosan darálta be ellenfelét, szinte minden támadását góllal zárta. Washington pontjainak köszönhetően gyorsan 20 pont fölé növelte előnyét – kezdett eldőlni a mérkőzés sorsa (23. perc: 50-29). Az Alba ekkor már az életben maradásért küzdött – mérsékelt sikerrel. Mindent megpróbált a vendég, letámadott, kétségbeesetten dobált, keményebb játékra váltott, de állandósult a 20 pont körüli hazai fór – mert jobbára csak büntetőből talált be (28. perc: 59-39).

Biztos előnye tudatában nyugodtan futhatott neki a negyedik játékrésznek a Falco (30. perc: 66-47). A vendégek megpróbálkoztak egy halvány rohammal, amit gond nélkül visszavert a házigazda (34. perc: 74-55). Érezhetően eldőlt a meccs, meg is csappant az Alba lelkesedése. A Falco viszont szórakoztatta a közönségét, többek között zsákolóversennyel, trükkös passzokkal, parádés megoldásokkal. A két csapat nem volt egy súlycsoportban. A végére csak a különbség mértéke maradt kérdéses. Végül 26 pontot vert ellenfelére a Falco.