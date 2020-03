Nemcsak kenyér, de kalács is lesz húsvétra

A mindennapi kenyér a szükséghelyzet idején is nélkülözhetetlen a családok számára. Ma egy olyan embert szólaltatunk meg, aki évtizedek óta pékműhelyben dolgozik, ezekben a hetekben nemritkán napi tíz órát áll helyt a szokásos nyolc helyett.

Szerdahelyi László világéletében pék volt, kisebbik fi a is ezt a mesterséget választotta. Most együtt dolgoznak a Csepregi Pékségben, László immár tizenöt éve. Szeret itt dolgozni, mert elismerik a munkáját, s jó a légkör. Sok a frissen végzett fi atal, akiket 58 évesen legidősebbként ő tanít be a mesterség fortélyaira. – Többféle kenyeret és fi nom pékárut készítünk, aminek a nagy részét a környező falvakban, autóról adjuk el – magyarázza. – Március közepén, az első korlátozások bevezetésekor minte gy harminc

százalékkal megnövekedett a kereslet, őrült felvásárlás kezdődött.

Aztán úgy nézett ki, a második hét elején visszaállunk a szokásos forgalomra, de a kijárási korlátozás megint meghozta a vásárlási lázat, négyesével-ötösével viszik a kenyeret megint. Ilyenkor mindenki helytáll, szabadságra nem megy senki. Az autók 11 óra körül mennek ki, és ahol elfogy az áru, ott utántöltő kocsi pótolja a készleteket. Nem maradhat kenyér nélkül egyetlen település sem. Szerdahelyi László eloszlatja azt a pékekről élő legendát, hogy negyven fok melegben izzadnak a forró kemencék mellett. Egy éve új gépeket szerelt fel az üzem, amelyek elég jól szigetelnek. Mivel nem boltokba szállítanak, nem is kell egész éjszaka sütniük a kenyeret. Az egyik műszak 5-től 13 óráig, a másik 9-től 17-ig dolgozik.

Az viszont igaz, hogy a kemencét, amiben 216 kiló kenyér sül óránként, folyamatosan táplálni kell. Pontos időbeosztással újra és újra dagasztani, hogy a tészta érési és kelési ideje optimális legyen. Nem lehet késni, de előre dolgozni sem, mert tönkremegy a kenyérnekvaló. Ezekben a napokban nyolc helyett gyakran tíz órát kell tölteni a műhelyben, de ezért nem zúgolódik senki, mert az összegyűlt túlórákat megkapják szabadnapnak. Védőfelszerelést kapnak a cégtől, a gyakori kézmosás és a védőkesztyű pedig minden időben elengedhetetlen egy olyan üzemben, ahol élelmiszert gyártanak. László Vassurányban lakik, gépkocsival közlekedik, otthon csak kiszáll az autóból, nem találkozik idegenekkel. Hogy meddig kell dolgozniuk, ha szigorodnak a korlátozások, arról nem beszéltek még a pékségben. Szerdahelyi László kollégáival együtt számít rá, hogy nekik a végsőkig ki kell tartaniuk, hiszen az embereknek kell enni valamit. Biztosan lesznek még húzósabb napok – mondja – de azért húsvétra is lesz kalács bőven, és azt a falvakba is eljuttatják.