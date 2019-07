Nemzetközi Etno-Folk – Cseh, szlovák és lengyel előadók a bükfürdői rendezvényen

Nemzetközi lett és autentikus maradt az Etno-Folk Forgatag, amelyet nyolcadik alkalommal rendeztek meg Bükön.

– A népzene szeretete és a modern világban való megszólaltatása – így summázta saját zenéjüket és céljaikat Csasznyi Imre zenekarvezető, aki a Jóanépi zenekarból lett folkBEAT együttessel érkezett Bükfürdőre pénteken. Gyakorlatilag itt, a nyolcadik Etno-Folk Forgatagban debütált ez a zenei formáció – sikerrel. A zenekarvezető felidézte, volt idő, amikor népzenei elemeket emeltek be saját dalaikba a rock- és popzenekarok. – Ez aztán kikopott a zenei kultúrából, sokkal inkább nyugati hatású lett a popkultúra. Mi szeretnénk visszatérni ahhoz, hogy modern formában, de köszönjenek vissza – mondta Csasznyi Imre.

– A hagyománynak akkor van értelme, ha azt a saját közegünkben is tudjuk használni, nem múzeumokban van a helyük – vélekedik a zenész. – Bartók mondta azt, hogy ha a faluról az ember felmegy a városba, akkor városi ruhát vesz, ugyanezt képviseljük mi a zenében. Az adott közegben olyan köntösben mutatjuk, ahogy befogadható, ahogy nem üt el – kínálta a folkBEAT zenéjét a zenekarvezető.

Rajtuk kívül is volt bőven hallgatni való, három színpadon szólt az Etno-Folk Forgatag. Itt volt Joós Tamás, fellépett a Koprive Tamburazenekar és a Cimbaliband is. Egy sikeres pályázat nyomán cseh, lengyel és szlovák zenekarokat láthattak vendégül – emlékeztetett Tóth Tamás fő szervező, fesztiváligazgató. Csehországból szólt cimbalommuzsika a Neoveská jóvoltából, Lengyelországból érkezett a The Warsaw Village Band, Szlovákiából pedig Szarka Tamás és a Ghymes.