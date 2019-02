Nemzetközi farsangi összejövetel, nyereményutazásokkal a tombolán

Mintegy százhúszan gyűltek össze a Tóvendéglőben a Halmay jelmezes táncvigalomra szombaton. A vendégek fele jelmezt öltött, a tombolajáték pedig utazásokért folyt a nemzetközi farsangi összejövetelen.

– Jellemző, hogy évről évre egyre többen öltöznek be, lassan azok fogják feszélyezni magukat, akik nem – mondta el a nem kötelező, de ajánlott jelleggel meghirdetett jelmezes Halmay táncvigalom házigazdája, Horváth Vilmos. A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület elnöke egyiptomi harcosnak öltözött, sokan meg sem ismerték, amikor fogadta a vendégsereget.

– Igazából ez most véletlen volt, mert a feleségem kapott kedves ismerősünktől egy egyiptomi ruhát, gondoltam, hogy akkor én is ehhez igazodok – mesélte maskarájáról Horváth Vilmos. Rajta kívül boszorkányok, kalózok és matrózok is érkeztek. Érdemes volt jelmezbe bújni, hiszen díjazták a legjobb jelmezeket, a tombola pedig sok más mellett utazásokat ért. Ahogy több mint húsz éve, idén is mintegy százhúszan gyűltek össze a farsangi programra, amely nemzetközi lett. – Külön örülök, hogy az egyesületünk névadójának, Halmay Zoltánnak a szülőfalujából ismét itt vannak a polgármester vezetésével nyolcan. A műsorban a Savaria TSE táncosai léptek fel, a balogunyomi Bel Canto Énekegyüttes ABBA-slágerekkel állt elő.