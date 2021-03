Nemzetközi hírnév előtt áll Tóth Dani

Tóth Dani elmondása szerint legújabb, We can’t find a way című dala úgy született, hogy a szombathelyi tehetséges zenész tavaly előbb megkomponálta a zenei részt, majd utána írta rá a szöveget.

Témája ugyan aktuális, de nem a vírushelyzet inspirálta a szerzeményt. A szerző fő szándéka az volt, hogy éreztesse az emberekkel, menynyire felgyorsult körülöttünk a világ, hatalmukba kerítettek minket az okoseszközök, túl sokat nyomkodjuk a telefont ahelyett, hogy kicsit több időt töltenénk azokkal, akik körülöttünk vannak, akiket szeretünk.

– Váratlanul kaptam az e-mailt, hogy lehet jelentkezni a HOTS Songlab elnevezésű rendezvényre, amelynek az volt a lényege, hogy meghívtak Magyarországra négy nemzetközileg ismert és elismert producert, akik korábban világhírű előadókkal is dolgoztak már együtt – idézte fel Tóth Dani izgalmas zenei kalandjának első mozzanatait. – Ennek során lehetőségem nyílt kiválasztani a négy producer közül egyet, akinek elküldhettem egy demófelvételemet. A négy producer két-két előadót választhatott, akikkel együtt kívánt dolgozni a jövőben az adott dalon, amelynek befejezésére egy Budapest melletti stúdióban nyílt lehetőség.

Dani sikerrel járt, hiszen Jake Gordon a szombathelyi fiú dalának szavazott bizalmat. Sajnos – tekintettel a jelenlegi helyzetre – az ismert producer nem tudott elutazni Magyarországra, viszont az online technológiának köszönhetően kiválóan működött a közös munka.

Gordon mindenben segített Daninak, felvették a dalt, amelyet aztán a producer újramixelt, miközben számos hasznos tanáccsal látta el a Vas megyei ifjú zenészt.

A háromórás kemény munka végén megszületett a dal, amely már YouTube-on is hallható. A zenemű mellé Bécsben egy klipet is forgattak különleges technikával – ezen az látható, ahogy Dani mögött minden járókelő és tömegközlekedési eszköz mozgását felgyorsították. Persze ehhez előbb az kellett, hogy felvegyék az egészet, hogy aztán kétszeresére gyorsítsák az énekes mögötti hátteret. Ezzel a technikai megoldással is azt kívánták szemléltetni, hogy szinte észre sem veszszük, ahogy a világ felgyorsul körülöttünk. Ez egyben a dal legfőbb mondanivalója is.

Dani jelenleg a bécsi zeneművészeti egyetem dzsesszének szakán tanul, idén diplomázik. A szombathelyi ifjú tehetségnek már voltak korábban külföldi fellépései, főként a dzsessz műfajában. Ha meg kellene határoznia, melyik zenei stílus áll hozzá a legközelebb, akkor ő a popzene, valamint a szving- dzsessz mellett teszi le a voksát. Utóbbit itthon is előszeretettel műveli, hiszen lassan egy éve a kapuvári Hanság Big Band szólóénekese.

– Próbálom megtalálni az egyensúlyt, hogy írjak magyar és angol nyelvű dalokat is, mert szeretném, ha külföldön is egyre többen megismernének, de eltökélt célom az is, hogy Magyarországon magyar dalokkal is eljuthassak az emberek szívéhez – fogalmazott.

