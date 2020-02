Népszerű a csepregi fúvósfarsang

Jó hírű a csepregi fúvósfarsang, nemcsak helyiek, hanem környékbeliek is kíváncsiak rá; így volt ez szombaton is: a családtagokon, barátokon, támogatókon kívül más városokból is érkeztek asztaltársaságok.

A farsangi bálra majdnem 180 ember gyűlt össze a művelődési ház színháztermében, ahol Csepreg Város Fúvószenekara indulókat, polkákat, keringőket is játszott, és a műsorba vicces elemeket is komponáltak. A Magányos pásztor című műnél Iliás Attila karnagy kettős szerepben lépett fel: nemcsak vezényelte a darabot kucsmában és bekecsben, hanem a szólókat is ő játszotta: még a zenészeket is meglepte a különleges technikával, mert a szája le volt ragasztva, és az orrán fújta a levegőt a furulyába. Egy zenés paródiát is bemutatott, amelybe közreműködőként Horváth Zoltán polgármestert is bevonta. Az est során egyéb szórakoztató programok is voltak: egy Irigy Hónaljmirigy-paró­diában Iliás Attila karnagy idézte meg Pataki Attilát, a baritonkürtös Zámbó Jimmyt, a trombitás pedig Lagzi Lajcsit. A zenekar ifjú tagjai zeneovis paródiát mutattak be.

Vetítettek egy képes összeállítást a zenekar életéből, korábbi fellépéseiről, amit a L’art pour L’art társulat előadásaiból ismert stílusban kommentáltak.