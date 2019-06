Népszerű a megye: sokan töltik nálunk a pünkösdi hétvégét

A plusz egy pihenőnap felélénkíti a belföldi turizmust. Megyénkben a legtöbb szállás már majdnem telt házas. Az Őrségnek különleges varázsa van, és nem csak azoknak, akik a csöndet, a természeti szépségeket keresik. Bár programokban sincs hiány.

A kikapcsolódni vágyók többféle lehetőség közül választhatnak Vasban. Mindegy, hogy nyüzsgésre, változatos programokra vágyunk, túrázás közben szeretnénk feltöltődni, vagy egy csendes természetközeli falu nyugalmát élveznénk inkább. Mindenki megtalálja a legjobban hozzá illő úti célt.

Maga az Őrség is kifogyhatatlan lehetőségekkel várja a kirándulókat. Gaál Zsuzsanna Szalafőn ad szállást az utazóknak. A hétvégére szinte már nincs is nála szabad hely. Azt mondja, a legtöbb vendéget a békés, nyugodt és szinte valószínűtlenül zöld környezet vonzza hozzá. – A városban élő embereket lenyűgözi a környék – meséli.

Egyre több bicikliútvonal épül a térségben, de gyalogtúrákat is rendszeresen szerveznek. Ezeken néha megdöbbentő teljesítményt nyújtanak a résztvevők. Nemrég egy szegedi nyugdíjascsoport járt nála, volt olyan nap, hogy több mint 30 kilométert gyalogoltak. Ez szinte hihetetlen a falusi emberek számára – ők a napi munka során végzik a testmozgást. Az Őrség varázsa szinte mindenkit magával ragad. A környéken nincsenek kerítések, így a hatalmas mezők, festői erdősávok a tökéletes szabadság érzését adják.

A tavaszi és őszi szezonban főleg az idősebbek járnak kirándulni, a hosszú hétvégék – mint a mostani – és a nyár viszont a kisgyermekes családok szezonja. Őket egészen más vonzza oda. Az állatvilág például testközelből figyelhető meg Szalafőn. Még egy magaslest is építettek a szállás mellett.

Sötétedés után pedig a szülők ámulva hívják ki esténként a kicsiket. A fényszennyezés itt minimális, sokan itt látják először teljes pompájában a csillagos eget. A kristálytiszta levegő és a csend pedig garantálja a mély éjszakai alvást, az igazi feltöltődést.

A hosszú hétvégén programokból sem lesz hiány az Őrségben. A pünkösdi időszakban szinte minden településen lesz rendezvény, például Őriszentpéteren előadásokkal és koncertekkel is készülnek a Malom látogatóközpontban. Pityerszeren kirakodóvásár és gyermekműsor, népzenei koncert is lesz, de sétát is tehetünk a bölények és a vadlovak legelőjéhez.

A nagyobb szállodákban viszont nem a programok adják a fő vonzerőt – ezt már Kovács Krisztinától, a sárvári Spirit Hotel értékesítési és marketing igazgatójától tudjuk meg. Bár mint a legtöbb szálloda, most ők is készülnek kreatív, gyermekeknek szóló foglalkozásokkal, náluk a wellnessrészleg a keresettebb. Szinte mindenki a szálloda miatt érkezik, nem a városi rendezvények vonzzák őket. Hozzájuk a hétvégére négyszázötvenen érkeznek, párok és családok is jönnek. A legtöbben ilyenkor három éjszakát maradnak.

Annak, aki még nem foglalt, de szobát szeretne Vas megyében a hosszú hétvégére, már nehéz dolga van, de nem lehetetlen a küldetés. Szombathelyen a legtöbb szállodában még van 2-3 szabad szoba, és a legtöbb körmendi és szentgotthárdi szálláshelyen is találni még néhány helyet. Sárváron, Bükfürdőn és Kőszegen a legnépszerűbb szállások már beteltek, de a többi városnak van még szabad kapacitása.

Az MTI híre szerint egyébként a pünkösdi hosszú hétvégén országosan harmadával nő a foglalások száma, fejenként átlagosan 46 ezer forintot költünk ilyenkor erre. SZÉP-kártyás fizetést a vendégek 14 százaléka jelölt meg előzetesen, esetükben a foglalás átlagértéke jóval magasabb, 86 ezer forint. A foglalások 27,4 százaléka apartmanba, 23,4 százaléka vendégházba, 15,7 százaléka panzióba szól.