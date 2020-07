Népszerű a sárvári moziterasz

Közkedvelt a már másfél hónapja a Sárvár Aréna teraszán működő szabadtéri mozi, a hétvégén is több százan tekintették meg a Jumanji 2 dzsungeles akciófilmet és a Seveled című magyar romantikus vígjátékot.

Aki korán érkezik, asztal mellé ülhet, ahová leteheti a büféből hozott ételt és italt. A hatalmas, 43 négyzetméteres kivetítő adta kertmozihangulatot sokan élvezik. A teraszra kirakott székek elfogytával a nézők magukkal hozott ülőalkalmatosságokon, néhányan nyugágyat nyitva helyezik magukat kényelembe. Mások a parkoló távolabbi részén autósmoziként figyelik az előadásokat.

A vírusveszély okozta korlátozások feloldása után úgy döntött az arénát és benne a Kabos László Filmszínházat üzemeltető Sportfólió Kft., hogy a nyári időszakban továbbra is marad a díjmentes moziterasz. Különös tekintettel arra, hogy a forgalmazók a mozipremiereket még visszatartják, vagy azokat más módon mutatják be. A közönség által várt filmújdonságokat is itt vetítik majd. A moziterasz műsorával kapcsolatos információkról a Vas Népe hasábjain is tájékozódhatnak olvasóink.