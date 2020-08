Népszerűek a nem hagyományos foglalkoztatási formák

Egyeztetések kezdődtek a gazdaság szereplőivel a távmunka szabályainak módosításáról. A törvényi szintű változtatások már ősszel az Ország­gyűlés elé kerülhetnek. A kormány elkötelezett a munkahelyek megtartása mellett.

– A kormány célja, hogy minél korszerűbb szabályozással segítse elő a nem hagyományos foglalkoztatási formák terjedését, ami a munkáltatók és munkavállalók érdeke is – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Közölte, a koronavírus-járványban nyert tapasztalatok alapján a távmunka számos területen bevált, és egyaránt előnyös a munkaadóknak és a foglalkoztatottaknak. A tárca közleményében arra is kitért: mivel e megoldás segíti a munkahelyek védelmét, és hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, széles körű egyeztetések kezdődtek a gazdaság szereplőivel a távmunka szabályainak módosításáról, és a törvényi szintű változtatások ősszel az Országgyűlés elé kerülhetnek.

A tervek között szerepel a távmunka fogalmának kiterjesztése, valamint a munkáltató és munkavállaló közötti megállapodás új alapokra helyezése. A munkavégzés helye a munkavédelmi előírások betartása mellett szabadon választhatóvá válna. A későbbiekben a távmunka akár részlegesen, a felek megállapodása szerint a munkanapok egy részében is megvalósulhatna. A szabályozás lehetőséget biztosítana arra, hogy a munkáltató távmunkavégzés esetén hozzájáruljon a munkavállaló költségeihez, a szükséges eszközök beszerzéséhez, akár kedvezményes adózási feltételek mellett is.