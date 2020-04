Nincs fertőzött Vépen

Jelenleg nincs igazolt koronavírus-fertőzött, hárman vannak hatósági házi karanténban Vépen. A Vas Megyei Kormányhivatal értesítése szerint közülük két személynek a héten lejár a kötelező korlátozása.

A védőnői ellátás zavartalan, a családok online vagy előzetes időpont-egyeztetés után személyesen is kaphatnak segítséget. A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központnál nem emelkedett az ellátás iránti igény, számolt be Kovács Péter polgármester, aki azt kéri, hogy ruha- és egyéb adományaikat a járvány ideje alatt senki ne vigye be a központba, mert az is fertőzés forrása lehet. A Vépi Vadvirág Művészeti Óvodába 36 gyermeket írattak be, így szeptembertől hat csoportban foglalkoznak majd a kicsikkel. A GAMESZ gondoskodik a város tisztán tartásáról, folyamatosan végzik a fűnyírást. Kitisztítják a bölcsődének helyet adó területet.

A művelődési házban leltároznak a munkatársak, selejtezik a régi könyveket, amelyekből a járvány után vásárt rendeznek majd. A gyógyszertár módosítja nyitvatartását. Mostantól a veszélyhelyzet idején 11-től 12 óráig tart az ebédidő, így a délutáni nyitvatartás módosul: 12től 17 óráig mehetnek patikába a vépiek.