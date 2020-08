Nincs hiány tanárokból Vas megyében

A hivatalos adatok szerint Zala és Vas megyét érinti a legkevésbé a tanárhiány. Két hét alatt eltűnt a meghirdetett állások több mint fele.

Országszerte folyamatosan töltik fel a nyitott tanári pozíciókat, míg augusztus 17-én még 1167 állást – köztük 7 Vas megyeit – hirdettek a tankerületek (ebbe beletartozik a logopédus, a kollégiumi nevelő, fejlesztőpedagógus, családsegítő és iskolapszichológus is) egy héttel később már csak 878-at, köztük 5 vasit. Most pénteken pedig már csak 541 meghirdetett állás volt a Belügyminisztérium munkaügyi portálján, amiből mindössze 3 volt Vas megyei.

A hiányzó tanári állások felét gyakorlatilag két hét alatt feltöltötték, de az jól látszik, hogy nem mindenhol ugyanolyan könnyű megfelelő számú pedagógust találni. Baranya megyében egy hete még 40 volt, most mindössze 8 meghirdetett pozíció van, miközben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy héttel ezelőtt 58-at, most pedig 57 tanárt keresnek, vagyis alig változott a számuk, ahogyan Hajdú-Bihar megyében is mindössze 4 tanárt találtak két hét alatt a szükséges 29-ből.

A legnagyobb meglepetés talán Zala megye, ahol a két hete hirdetett 26 üres állásból csaknem mindet betöltötték, ott jelenleg 2 meghirdetett nyitott pozíció van, ezzel kijelenthető, hogy az országban Vas és Zala megyét érinti legkevésbé a tanárhiány. A portálon jelenleg 218 tanítói állást hirdetnek (egy hete 438 volt), Vas megyében – legalábbis az oldal adatai alapján – nem keresnek tanítót. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a közigállásról eltűnt álláshirdetések nem jelentik feltétlenül azt, hogy találtak tanárt, jelentheti azt is, hogy csak lejárt a jelentkezési határidő, így az iskolák egy későbbi időpontban újra meghirdetik majd az állást. Mindenesetre az elmúlt két hétben így is lefeleződött az oldalon elérhető nyitott pozíciók száma. Kíváncsiak voltunk, Vas megyében nyaranta általában mennyi tanári állást hirdetnek, hány tanárra van szükség év közben, és melyek azok a szakok, amelyekkel könnyű, és melyek azok, amelyekkel nehezebb az elhelyezkedés.

A Szombathelyi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben 83 álláspályázatot írtak ki a nyáron – tájékoztatott a tankerület. Augusztus 25-én elküldött válaszukban azt írták, jelenleg 6 álláshely betöltésére van folyamatban pályázati eljárás – 2 tanító, 2 német-bármely szak és 2 hegedűtanár – ebből mostanra már csak a 2 hegedűtanári pozíció található meg a portálon. Mint megtudtuk, tavaly nyáron is hasonló számú, 91 álláspályázatot írt ki a tankerület. Tanév közben elsősorban a nyugdíjba vonuló, valamint a tartósan távol lévő pedagógusok helyettesítésére kell álláspályázatot kiírni, tavaly mintegy 30 ilyen jellegű pályázatot hirdettek meg. Mint megtudtuk, a tankerület által fenntartott iskolák leggyakrabban tanítót, gyógypedagógust, matematika, informatika és német szakos tanárt keresnek.

A Sárvári Tankerületi Központ területén tavaly ugyanebben az időszakban egy tanári állást hirdettek a tankerülethez tartozó intézmények (jelenleg egy testnevelő tanárra van szükség Gércén). Mint írták, a nyugdíjba vonulók és a szülési szabadságra menő tanárok megüresedő álláshelyeinek száma évente 6–8 között mozog. Jelenleg pedig könnyebb az elhelyezkedés tanító, gyógypedagógus, logopédus, fi zika, matematika, kémia, technika és idegennyelv-szakos diplomával, mint magyar, történelem, biológia, illetve földrajz szakos végzettséggel, de akik napközis és tanulószobai feladatok ellátására jelentkeznek, őket mind el tudják helyezni – írták.