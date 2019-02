Nincs ok az aggodalomra a Berzsenyi Dániel Könyvtár jövőjét illetően

Nincs ok aggodalomra a könyvtár jövőjét illetően, a megyeszékhelyen élők aktívan látogatják a bibliotékát és kölcsönöznek is: Berg Judit, Bán Mór, Náray Tamás és Grecsó Krisztián is a legkelendőbbek között a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.

Ezt ne hagyja ki! Jelentkezz a szépségversenyre! 3 millió forint nyereményért, 3 fordulóban versenyeznek a Tündérszépek – várjuk a hölgyek jelentkezését! A harmadik évezred meghozta a digitális világ robbanásszerű fejlődését, ezzel együtt pedig az aggodalmat a hagyományos, papíralapú újságok, könyvek és könyvtárak fennmaradása matt. A kérdés mindig aktuális: kiszorulnak-e a kézzel tapintható, lapozható magazinok, kötetek a napi használatból – vagy meg tudnak-e élni a fájlok, pixelek mellett. Közvetlen környezetünkre, Szombathelyre vonatkozóan egészen biztató választ kaptunk Nagy Évától, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatójától. – Sokan aggódnak a könyvtárak sorsáért, és rossz tapasztalatokról is számolnak be: csökken a beiratkozók száma, egyre kevesebben olvasnak. Nálunk szerencsés a helyzet, é­vek óta nő a látogatottságunk, az beiratkozott olvasók száma meg­közelíti a 14 ezret – emelte ki az intézményvezető. A bibliotékában regisztrált adatok szerint tavaly a személyes látogatások száma 220 ezer feletti volt és 370 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki 2018-ban, ami átlagban 1200 kötetet és 790 látogatót jelent naponta – ez utóbbi adat tartalmazza a rendezvények látogatóinak számát is. Nagy Éva kiemelte, ezek jelentős számok országos szinten is: a Szombathelyhez hasonló nagyságú városokban körülbelül a harmadannyi a kölcsönzött dokumentumok száma, mint a miénkben. A megyei könyvtárak rangsorában pedig az 5-6. helyen áll az intézmény, felvéve a versenyt a jóval nagyobb lakosságszámú városok könyvtáraival. Az igazgatónő szerint a kulcs a nyitottságban rejlik: egy könyvtár ma már közösségi térként funkcionál, nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is. – A könyvtárak rendezvényei sokkal közelebb vannak az emberekhez, mint a nagy tömegeket megmozdító események. Az erősségünk ebben áll. Például a helytörténeti klub rendezvényei nagy népszerűségnek örvendenek, a résztvevők sokszor a program végeztével is ott maradnak és beszélgetnek – tette hozzá Nagy Éva. Az olvasási kedv sem lankad: az óvodások az úgynevezett problémamegoldó meséket kedvelik és az ismeretterjesztő olvasmányokat; az alsósoknál népszerű szerző Berg Judit, Kertész Erzsi, Dániel András és természetesen J. K. Rowling. Az igazgatónő szerint a középiskolásokat, egyetemistákat nehéz megszólítani, ha mégis, akkor többnyire a fantasy műfaj darabjait, például vámpíros történeteket emelnek le a polcokról. A felnőttek ritkán vesznek a kezükbe klasszikus szépirodalmi könyveket, náluk divatosnak számítanak Náray Tamás, Fábián Janka könyvei, valamint Grecsó Krisztián és Nyáry Krisztián, Ugron Zsolna, Agatha Raisin történetei és a skandináv krimik. A nyugdíjasoknál a történelmi regényírók abszolút dobogósok, Bán Mór és Benkő László könyveit szívesen forgatják.