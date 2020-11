Nincsen használatbavételi engedély, holnap sem nyit ki a Vásárcsarnok

Ki csalódottan, ki felháborodottan, más pedig egyszerű kézlegyintéssel vette ma reggel tudomásul: nem vásárolhat a Vásárcsarnokban. A felújítás után nem kapta még meg a használatbavételi engedélyt az üzemeltető, annak és a működési engedélynek a hiányában pedig – hiába készültek az árusok – nem nyithatott ki a komplexum. És már biztos: még holnap sem árusíthatnak.

A bejáratnál biztonsági őrök hívták fel reggel az egymás után érkező vásárlók figyelmét: ma zárva tart a Vásárcsarnok, csak gombavizsgálat miatt lehetett belépni a felújított épületbe. Pedig látszólag minden készen állt arra, hogy a felújítás után a második csarnokban folytathassák az árusítást a bérlők, akik közül többen csalódottan vették tudomásul: hiába készültek friss áruval, ma mégsem kínálhatják portékáikat.

Kocsis Jóska – ahogy mindenki hívja – 1980 óta árul feleségével a piacon, ottjártunkkor bánatosan üldögélt az új csarnok előtt, az egyik asztalon, amit őstermelők számára alakítottak ki. Megtudtuk: hiába van szerződése, amit múlt héten két példányban írtak alá, és amiben bent volt, hogy november 3-án 5 órától elfoglalhatja helyét, tegnap este hat órakor érkezett a telefon: sajnos nem nyit ki a Vásárcsarnok. – Még valami műszaki átadás hiányzik, pedig két hónapja ilyen állapotban volt már ez a felújított rész. Az árut feltölthetjük, de nem nyithattunk ki. Apu, most mi lesz? – kérdezte tőle felesége tegnap este, mire azt felelte: nem öt órakor megyünk oda, hanem majd fél 7-kor, és meglátjuk, mi lesz.

Most milyen a hangulat? – Saját véleményemet tudom elmondani: ez felháborító – folytatta Kocsis Jóska. – 1961-ben lettem inas, és az életem a kereskedelemről, a vevőszolgálatról szól. Mert ha az ember nem a vevőt szolgálja, akkor nincs rá szükség. De ami történt az elmúlt időszakban, az felháborító – mondta el az árus, aki arról is beszélt, hogy az új csarnok szerinte jól néz ki.

Hiába jöttek egymás után a vevők, az ajtóban visszafordították őket

Szombathely különböző részeiről érkeztek az új csarnok nyitására a vevők – mert, ahogy az árusok az szinte utolsó pillanatban értesültek a hírről, hogy ma nem nyithatnak, a vásárlók a helyszínen, a bejáratnál szembesültek a ténnyel, nem léphetnek be a felújított részbe. Volt, aki aggodalmának adott hangot, mert mint mondta: sajnos látja, hogy több üzlet is bezárt, így pékséget, tejtermékeket árusító üzletet és vetőmagárust is említett, hozzátéve: nehéz lesz a felújítás után visszacsalogatni a bérlőket a Vásárcsarnokba.

– Az árusoknak nincsen szerződésük, bérletük van – erről már Polákovics Marietta beszélt, aki szerint korábban is arról tájékoztatták az érintetteket: előreláthatólag(!) november 3-án nyithatnak.

– Tegnap, amikor megtudtuk, hogy nem kaptuk meg a használatba vételi engedélyt, mert hiánypótlást írtak ki, és emiatt ma 9 órától hatósági szemlét kell még tartani, azonnal értesítettük az árusokat – tájékoztatott az igazgató. Hozzátette: mindenki kiemelt ügyként kezeli a Vásárcsarnokot, hogy ne kelljen zárva tartani egy napra sem. Reggel ottjártunkkor arra is rákérdeztünk: mi rá a garancia, hogy szerdán megnyithat a Vásárcsarnok? Az igazgató úgy válaszolt: Nincsen garancia. Majd így folytatta: Mindenki mindent belead – az önkormányzat és az építési hatóság részéről is mindenki azon van, hogy itt minél előbb megnyithassunk. De annyira sok hatóságtól függ ez, hogy garantálni nem tudjuk, csak reméljük, hogy a mai szemlén minden rendben lesz, és megkapjuk délután a szükséges papírokat, és holnap fogadhatjuk a vásárlókat – hangsúlyozta az igazgató.

Szerdán újabb helyszíni szemle lesz

Polákovics Marietta 11 óra előtt pár perccel arról tájékoztatta telefonon szerkesztőségünket, hogy a mai helyszíni bejáráson további hiánypótlást írt elő a katasztrófavédelem, így holnap sem tudnak megnyitni.

Láttuk, hogy az új csarnokban a nyitásra az árusok is kiemelten készültek, hiszen a nagyobb lakossági érdeklődésre mindenki számíthatott. Adott a kérdés: vajon kárpótolja-e az önkormányzati társaság a forgalomkiesés miatt a kereskedőket? Polákovics Marietta válaszában hangsúlyozta, egyelőre senki nem fordult hozzájuk kártérítési igénnyel, sőt egy-két kivétellel mindenki megértően fogadta a helyzetet.

Megtudtuk azt is, hogy október 31-én adták át a kivitelezőnek az első csarnokot, illetve tegnap az ideiglenesen felállított sátrat lebontották, ott is megszűnt az árusítás.

Az ügyben kérdéseket küldtünk az önkormányzatnak is, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Korábban írtuk: