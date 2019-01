Nőtt a helyiadó-bevétel, készültek beruházások, új program indult Szombathelyen

Az új év fordulója a jövőbe tekintés mellett a számvetés ideje is. Dr. Puskás Tivadar polgármestert kértük arra, hogy értékelje az elmúlt esztendőt, emelje ki a legfontosabb számokat, eseményeket, történéseket 2018-ból.

A város első embere 2018-cal összefüggésben mindenekelőtt azt emelte ki, hogy ebben az évben is biztonság és béke jellemezte a megyeszékhelyet, majd a gazdaságra tért át: – A gazdaság növekedése a társadalom jólétének, fejlődésének az alapja. 2010 és 2018 között az iparűzési adó megduplázódott: 4,3 milliárd forint volt 2010-ben, idén pedig meghaladta a 9 milliárd forintot. Az ez évi összes adóbevétel átlépte a 10 milliárd forintot. A tavalyi évhez kötött beruházások közé sorolta a városvezető a dozmati víztározó megépítésének kezdetét. Elindult a Szent László király utcában, a volt Epcos területén a munka: egy új, zöldterületi-rekreációs, közösségi és kulturális, sport funkciókkal gazdagodó városi terület létrehozása a cél. Elkezdődött a Sárdi-éri úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése, a bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése.

Befejeződött a Romkertben lévő helytartói palota mozaikjának megmentése, valamint megkezdődött a művészeti negyed kialakítása. Bölcsődék, óvodák megújítása is napirenden szerepelt a város életében: a Weöres Sándor Óvoda meglévő földszinti épületéhez egy nagyjából 250 négyzetméter alapterületű új rész épült. A Pipitér Óvodán energetikai rekonstrukciók történtek, továbbá, rendbe hozták a Száz­szorszép és a Bokréta Bölcsődét. Az Agora Kulturális Központ irodaházi része szintén tavaly újult meg. Helyre hoztak szociális bérlakásokat is, valamint utakat, járdákat tettek rendbe – emelte ki dr. Puskás Tivadar.

Emlékeztetett arra is, hogy a Szent Márton utcai rendelőben betegirányító rendszert és egészségfejlesztési irodát hoztak létre. A kormányhivatal épületeinek megújítása városi ügy is. A 2018-as események közül a legnagyobb Brenner János május 1-jei boldoggá avatása volt, a ma már Boldog Brenner János-ligetben több tízezer ember vett részt a ceremónián – hangsúlyozta dr. Puskás Tivadar, majd felidézett az elmúlt évben is megrendezett programok közül is: a Férfi Ifjúsági Vízilabda Világbajnokságot, a Vasi Vasembert, a Savaria karnevált, a Herényi Virágutat és a Savaria Nemzetközi Táncversenyt. Folytatódtak a városi projektek: a Szombathely, a segítés városa programban az újraélesztés módszerének tanítása során már 32 ezer feletti a képzésen részt vevők száma.

Az Aktív időskor programokon tavaly majdnem hatezren vettek részt. Zajlik a Szent Márton-kártya bővítése: idén új, modern funkciókat kap a plasztiklap. Befejeződött a Nagy Háborús Emlékév: programok sorozatával tisztelgett a város az első világháború hősei előtt. Elindították a szombathelyi identitást erősítő programot, amelynek részeként elültették az első születések fáját, továbbá a 2019. január elsejétől Szombathelyen született gyermekek polgárlevelet és babaköszöntő csomagot kapnak. A polgármester évértékelője zárásaként az új évre vonatkozó jókívánságait fogalmazta meg: – Azt kívánom mindenkinek, hogy váljon valóra az az álma, amit meg szeretne valósítani. Azt kívánom, hogy továbbra is legyen béke, biztonság. Folytatódjon a város fejlődése és őrizzük meg identitásunkat: legyünk büszkék arra, hogy szombathelyiek vagyunk!

