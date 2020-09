Nőtt a regisztrált fertőzöttek száma Vas megyében

26 461 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytak száma pedig 765 főre emelkedett. 5890-en gyógyultak meg. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 19 806 fő.

Vas megyében is folyamatos növekedésről számolhatunk be. Kedden a beazonosított fertőzöttek száma átlépte az 500-at, 506 betegről számoltunk me. Keddről szerdára 522-re emelkedett a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma Vas megyében.