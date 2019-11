November első napjától lépett életbe a dohányzást korlátozó intézkedés Ausztriában

Életbe lépett a dohányzási tilalom az ausztriai vendéglátóipari egységekben: november elsejétől nyugati szomszédainknál sem lehet rágyújtani – a magyarországi gyakorlathoz hasonlóan – a többi között az éttermekben, kávézókban, diszkókban.

Régi-új törvényt léptettek életbe november 1-jével Ausztriában: tilos a dohányzás minden olyan nyilvános egységben, amelyekben ételt, italt állítanak elő, dolgoznak fel, adnak ki, vagy fogyasztanak – számolt be róla a Kisalföld.hu. A portálon hozzátették: a korlátozás nemcsak a hagyományos dohánytermékekre vonatkozik, vízipipázni és elektromos cigarettát szívni sem szabad egyetlen ilyen helyszínen sem. Természetesen kivételek is vannak: a szabadtéri helyeken, mint például a kerthelyiségekben vagy az ehhez hasonló vendéglátó egységekben engedélyezett a füstölés. A törvény életbe lépésével párhuzamosan ellenőrzésekre is számíthatnak az éttermek, kávézók, cukrászdák – tették hozzá. Kiemelték: az osztrák fővárosban várhatóak a legszigorúbb razziák, ott ugyanis a Marktamt Wien, azaz a bécsi piacfelügyelet munkatársainak ellenőrzéseire már az első pillanatoktól számíthattak a vendéglátóhelyeken. Bécsben információik szerint nyolcvan ellenőrt kifejezetten erre a célra alkalmaznak, ebből tizennégyen azt figyelik, hogy akik rágyújtanak, olyan helyen teszik-e, ahol ez megengedett. A diszkókban nagyobb létszámú ellenőri csoportot vetnek be, mellettük sürgősségi csoport és rendőrségi egyenruhások is jelen lesznek. A tervek szerint az év végéig a fővárosi szórakozóhelyek körülbelül felét vizsgálják a hatóságok. Erről számokat is közölt a Kisalföld: a rendelkezésre álló mintegy 60 nap alatt ötezer helyi ellenőrzést kell elvégezniük, ami naponta körülbelül 82 razziát jelent.

Hozzátették: vidéken kisebb arányban lesznek ellenőrzések, ám amint panasz érkezik a hatósághoz a törvénnyel összefüggésben, kivizsgálják a lehetséges szabálysértést. A törvény be nem tartásáért büntetést kell fizetniük az egységeknek: a mértékről a tartományok döntenek, így Ausztria egyes területein különbözhetnek az összegek. Például Bécsben a büntetési tétel nyolcszáztól tízezer, Tirolban kettőezertől tízezer euróig terjed a helyek tulajdonosaira vonatkozóan. Fizetniük kell azoknak a dohányosoknak is, akiket rajtakapnak, ha nem megfelelő helyen gyújtanak rá: őket száz és ezer euró közötti összegre büntethetik. Szórakozóhelyek bezárására is számítanak az üzemeltetők: úgy vélik, a dohányzási tilalom miatt annyira csökken a látogatóik száma, hogy nem tudnak fennmaradni. Mindemellett azt várják a döntéshozók, hogy pozitív hatással lesz ez a határozat az osztrákok egészségére. Számításokat is végeztek a témában más országok tapasztalatai alapján: az eredmények szerint egy héten belül akár 623-mal is csökkenhet a kórházi tartózkodások száma. A tilalom nem új keletű Ausztriában sem: 1985-ben a munkahelyek zárt helyiségeiben tiltották be a dohányzást, 2009 januárjától az iskolákban, az oktatási intézményekben, a sportlétesítményekben és az állami hivatalokban sem lehetett dohányozni. 2015-ben további szigorítást terveztek, de azt nem helyezték hatályba, helyette 2018-ban visszavonták a tiltó rendeletet, amelyet később újra megszavaztak, és idén újra életbe is léptettek.