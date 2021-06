Nyakunkon a cseresznye- és meggyszezon – Gazdálkodó sótonyi birtokán jártunk – fotók

A meggy se mind egyszerre pirul, tartja a közmondás. Részben megerősítette, részben cáfolta a mondatot az, amit tegnap Gyarmati Bálint gazdálkodó sótonyi birtokán tapasztaltunk.

A tavaszi fagyok és hűvös idő miatt a megszokottnál egy-két héttel később ért be az idén a cseresznye és a meggy. Már kinyitottak a megyében a szedd magad földek: Sótonyban például reggel 8-tól 18 óráig tölthetjük meg a rekeszeinket a piros gyümölcsökkel.

– Csapadékszegény, viszonylag enyhe és aszályos télen vagyunk túl, nagyon hosszan, közel egy hónapig elhúzódott a meggy és a cseresznye virágzása. Állandó szél volt, a méhek nem tudták járni az ültetvényt. Ráadásul a virágzás javában három-négy reggel is mínusz 4-6 Celsius-fokos hőmérsékletet mértünk. A hideget szél kísérte, tehát még védekezni sem tudtunk volna vontatott hőgéppel vagy füstöléssel – mondja a gazdálkodó. Két-három méter szintkülönbség van a területen belül, és látszik, hogy azok a fák, amelyek „lent vannak a lapban”, jobban megfagytak, mint a dombon lévők. Korábban úgy tűnt, hogy a cseresznye károsodott inkább, bebarnultak a virágok, sok bibe megfeketedett, hiába nőtt rengeteg termőrügy, abból pedig sok virág a szakszerű metszésnek köszönhetően.

A meggyfákon 5-6 éves korban ideálisan 20 kiló termésnek kellene lenni, ehelyett 7-8 kiló van. A cseresznyén 40 helyett 20-25 kilogramm érett. A szemméret viszont jól alakult: nincs sok gyümölcs a fán, így ki tudja nevelni a nagy szemeket. Az ültetvény jó kondícióban van, a telepítéskor szerves trágyát, tápanyagot kapott, mélyen meglazították, megművelték, így jobban reagál az aszályra – sorolja tényszerűen Gyarmati Bálint.

Eddig a fák túl kicsik voltak a szedd magad akciókhoz. Most ért abba a fázisba az öthektáros ültetvény, hogy „beengedte” az embereket. Két hektáron cseresznye-, három hektáron meggyfák sorakoznak példás rendben. A szombati nyitás óta egy részen Vera cseresznye mosolyog, amely az érdi bőtermő előtt ért be 3-4 nappal, a nagy szemű Carmen pedig a meggyel együtt lett egyre bordóbb és édesebb.

Pontosan 21 kiló 70 deka meggyet pakolt az autójába tegnap délelőtt az a celldömölki házaspár, akikkel először találkoztunk. A mérlegelés után szólítottuk meg László Sándort és a feleségét. A ­meggy fajtáját nem tudták pontosan, de azt igen, hogy megérte Celldömölkről odautazniuk: a piaci ár harmadáért jutottak a gyümölcshöz. Minden nyáron várják a szedd magad akciót, a családnak, gyerekeknek tesznek el befőttet, kompótot, a gyümölcs egy részét pedig lefagyasztják – levesbe, süteménybe kiváló lesz ősszel, télen.

Útközben látta a meggyet ábrázoló táblát egy nagykanizsai pár – nem tervezték, hogy vásárolnak, de ha már így adódott, vittek meggyet és cseresznyét is. Bende Gabriella és Bende Johanna Gyöngyösfaluból kelt útra az óriási szemű cseresznye miatt. Több mint tíz kilóért indultak a sorok közé.

Egy nagykanizsai frissen érettségizett lánnyal, a kőszegi Jurisich-gimnázium diákjaival és Marton Tünde tanárnővel is találkoztunk a fák között: a fiatalok – Gyarmati Blanka, Gyarmati Ella, Bali Antónia, Asztalos Zea és Zoé – azt mondják, összekovácsolja a társaságot a munka, új ismerőseik lesznek, és nem túl nehéz fizikai munkát végeznek. Nem utolsósorban isteni a cseresznye, alig tudnak vele betelni. A tanárnőnek tegnap kezdődött a szabadsága, aktívan pihen a meggyesben: végigpörgeti magában a tan­évet, amelynek nagy részét a digitális oktatás miatt a gép előtt töltötték. Most végre kijöhetett az iskola négy fala közül, ez tökéletesen kikapcsolja.

Ahogy bevesszük magunkat a sorok közé, itt-ott alumíniumlétrák és szedőkocsik állják az utunkat. Fára tehát nem kell mászni, de nem is tilos. A korosztály vegyes: aki megtanulta, hogyan kell eltenni a gyümölcsöt, az jön inkább. Kevés a 30-40 alatti fiatal, inkább az 50 fölöttiek érdeklődnek. Jönnek családok, vannak visszatérők is, és nemcsak Vasból, hanem a szomszédos megyékből is. Nyolc-tíz kilót szinte mindenki visz, de akár 30-50 kilót is, limit nincs. Aki kényelmesebb, vagy nincs ideje, lehetősége létrára állni az 500 forintos saját szedésű meggyért, a hét végéig vásárolhat is kézzel szedett száras vagy szár nélküli, ugyancsak tökéletes minőségű, géppel rázott gyümölcsöt.