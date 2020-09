Nyertek: nem lőttek a kőszegi lőtérnek!

A másodfokú eljárás megsemmisítette a lőtér működési engedélyét felfüggesztő határozatot, újra kell indítani a vizsgálatot. A lőtéren azóta minden lehetséges biztonsági óvintézkedést megtettek, állnak elébe az új eljárásnak.

Még júliusban írtunk a Vas Megyei IPA (nemzetközi rend­őrszövetség) lőtér ügyéről, ahonnan június végén állítólag kijutott egy golyó, és egy több száz méterre lévő ház teraszajtajának csapódott.

Akkor dr. Jónás Zsigmond egykori kőszegi rendőrkapitány, az egyesület elnöke úgy nyilatkozott, bár szinte elképzelhetetlennek tartja, hogy tőlük jutott ki a golyó, mindent megtesznek azért, hogy hasonló soha többé ne fordulhasson elő. Akkor azt jósolta, talán már augusztusban újraindulhat az élet a lőtéren. Nem így lett. Az első fokon eljáró hatóság ugyanis nemcsak a vizsgálat idejére függesztette fel a lövészetet, de időközben a lőtér engedélyét is visszavonta. És itt most tegyünk egy kis kitérőt: normál esetben a Kőszegi Rendőrkapitányság lenne az ügyben az illetékes, de dr. Jónás Zsigmond azt kérelmezte, hogy ne a kőszegi rendőrök felügyeljék a lőteret.

– Annak idején, még rend­őrkapitányként az itt dolgozó embereket én vettem fel, és nem akartam, hogy bárki kellemetlen helyzetbe kerüljön emiatt, hiszen az is baj, ha a lőtér szempontjából kedvező és az is, ha kedvezőtlen ítéletet hoznak egy ügyben, így aztán a szombathelyi rendőrség lett a felügyeleti szerv.

Amikor megkapták az engedély visszavonásáról szóló határozatot – amely egyébként nem volt jogerős –, azt természetesen megfellebbezték, ám ezt első fokon elutasították, így került az ügy másodfokra, a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysághoz, ahol viszont megsemmisítették a határozatot, és új eljárás lefolytatására kötelezték a szombathelyi kapitányságot. Vagyis most éppen ott tartunk, amikor megérkezett a bejelentés az elszabadult lövedékről, azaz nem egészen, hiszen azóta eltelt 2,5 hónap, és az egyesület tagjai minden szabadidejüket és nagyon sok pénzüket is annak szentelték, hogy a lőtér még az eddiginél is biztonságosabb legyen. Úgy vélik, most már nem lehet gond egy újabb vizsgálatnál, mindenesetre amíg az újabb eljárás be nem fejeződik, nem lehet lőni a lőtéren.