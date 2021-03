Nyitva vannak a posták, a bankfiókok és a NAV ügyfélszolgálatai is, de inkább online intézzük ügyeinket

Csak halaszthatatlan ügyeket intézzünk személyesen, inkább online intézkedjünk – ezt kéri a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az agrárkamara is. Postára és bankba tudunk menni a március 22-éig tartó zárás alatt is.

Nem befolyásolják a kormányablakok nyitvatartását a március 8-ától életbe lépett szigorítások – közölte a Miniszterelnökség. Azonban arra kérik az ügyfeleket, hogy csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel keressék fel a kormányablakokat, inkább elektronikusan intézzék ügyeiket. Az ügyfélszolgálatok előzetes időpontfoglalást követően fogadják az ügyfeleket – így volt ez már 2020. november 11-e óta, ebben nem hozott változást a kéthetes zárás. Nem törölték a már lefoglalt időpontokat: ha valaki például mára kapott időpontot, el tudja intézni a hatósági ügyét. A biztonsági intézkedések, a maszkviselés és távolságtartás természetesen érvényes a kormányablakokban is. Bizonyos esetekben egyébként nem kell sietni az ügyintézéssel, hiszen a kormány meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességét: azok a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig használhatók Magyarország területén.

A rendőrségen nem módosult az ügyintézés rendje, változatlanul folyik az ügyfélfogadás a vasi kapitányságokon is.

A vasi posták változatlanul nyitva vannak, ahogy a bankok is fogadják ügyfeleiket – ezek is kivételek a március 22-éig szünetelő szolgáltatások alól.

Adóügyet is intézhetünk személyesen, de csak előzetes időpontfoglalás után. Ahogy a kormányhivatal, úgy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is az online ügyintézést szorgalmazza, valamint telefonos ügyfélszolgálattal is tartják a kapcsolatot az ügyfeleikkel.

Rendkívüli ügyfélfogadás érvényes a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózatánál: szintén az online kapcsolattartást sürgetik. Vas megyében a csepregi falugazdász-irodában szünetel a személyes ügyfélfogadás, a szombathelyi, a sárvári és a kőszegi irodákban viszont továbbra is van lehetősége személyes ügyintézésre az agrárkamarai tagoknak.

Kiemelt képünkön: Miniszterelnökség: a szigorítások nem befolyásolják a kormányablakok nyitvatartását